İTSO’dan Avrasya Fuarına ücretsiz gezi

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, 5 Mart'ta Avrasya Kapı, Pencere ve Cam Fuarı'na ücretsiz ziyaret turu düzenleyeceklerini belirterek, ilgili sektör temsilcilerini geziye katılmaya dâvet etti.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, 4-7 Mart tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde düzenlenecek olan Avrasya Kapı, Pencere ve Cam Fuarına ücretsiz ziyaret turu düzenliyor. 5 Mart tarihinde gerçekleştirilecek gezi için son başvuru tarihi 28 Şubat Cuma günü olarak belirlendi. Oda üyelerinin sektörlerindeki yenilikleri yerinde görerek kendilerini geliştirebilmeleri açısından fuar ziyaretlerine büyük önem verdiklerini belirten İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda gerek eğitim-seminer gerekse fuar ziyareti organizasyonlarımızı sürdürüyoruz. 4-7 Mart tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde görücüye çıkacak olan Avrasya Kapı, Pencere ve Cam Fuarı ile alakalı 5 Mart tarihinde üyelerimize yönelik ücretsiz fuar gezisi düzenliyoruz. Sektör temsilcilerimizin, sektörlerinde yaşanan gelişim ve değişime ayak uydurarak avantajlı konuma gelmeleri kendileri açısından olduğu kadar ilçemiz açısından da büyük önem taşımaktadır. Bu noktada bizler de sektörlerimizin gelişimi için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Ziyaretimize iştirâk etmek isteyen üyelerimizin 0224 714 82 60 numaralı telefondan kayıtlarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. İlgili sektör temsilcilerimizi 5 Mart'ta ücretsiz olarak düzenlenecek olan Avrasya Kapı, Pencere ve Cam Fuarı Ziyaret turumuza dâvet ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA