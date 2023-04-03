İtsuki Kitahara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İtsuki Kitahara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İtsuki Kitahara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İtsuki Kitahara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İtsuki Kitahara 10 Mayıs 2001 tarihinde ---, Ehime şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 北原 一樹 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İtsuki Kitahara Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ritsumeikan University futbol takımında oynamaktadır. Ritsumeikan University takımına 1 Nisan 2020 tarihinde katılmıştır. İtsuki Kitahara'nin Ritsumeikan University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İtsuki Kitahara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İtsuki Kitahara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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İtsuki Kitahara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İtsuki Kitahara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2020 yılında Ritsumeikan Uni

İtsuki Kitahara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İtsuki Kitahara şuan Ritsumeikan University takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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