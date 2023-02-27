İtsuki Someno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İtsuki Someno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İtsuki Someno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İtsuki Someno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İtsuki Someno 12 Eylül 2001 tarihinde ---, Ibaraki şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 染野 唯月 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İtsuki Someno Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İtsuki Someno, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kashima Antlers futbol takımında oynamaktadır. Kashima Antlers takımına 1 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. İtsuki Someno'nin Kashima Antlers ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

İtsuki Someno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İtsuki Someno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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İtsuki Someno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İtsuki Someno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2020 yılında Kashima Antlers

18 Temmuz 2022 yılında Tokyo Verdy

31 Ocak 2023 yılında Kashima Antlers

İtsuki Someno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İtsuki Someno şuan Kashima Antlers takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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