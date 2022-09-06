İttifak çatırdıyor! CHP'nin bakanlık çıkışı İYİ Parti ve HDP'yi karşı karşıya getirdi!

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, geçtiğimiz cumartesi günü TV100'de Pınar Işık Ardor'un sunduğu Pazar Siyaseti programında konuk olmuştu.

Ardor'un "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusuna yanıt veren Tekin, TBMM'de HDP'li başkan vekillerini olduğunu anımsatarak," HDP'li başkana elimizi kaldırıyor muyuz? Buna genel başkanlar dahil. 'Sayın başkanım söz hakkı istiyorum' Şimdi bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için bu kabul olmaz... O zaman seçime sokmayın kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman milli irade nerede kaldı. Bu seçmen yarın nasıl oy verecek kendi partisine. Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir" ifadelerini kullanmış , bu açıklama İYİ Parti tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

KORAY AYDIN'DAN SERT TEPKİ

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, Tekin'in açıklamaları sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda sert ifadeler kullanarak şunları söyledi:

"Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in defalarca ifade ettiği gibi; İYİ Parti, HDP'yi PKK terör örgütünün yanında konumlandırmaktadır. Partimizin görüşü nettir! PKK ile arasına mesafe koyamayan HDP'yi normalleştirme çabası ve HDP'ye Bakanlık verme söylemi asla kabul edilemez!"

"HDP, MİLLET İTTİFAKI'NIN VE ALTILI MASA'NIN BİR PARÇASI DEĞİLDİR, OLMAYACAKTIR"

HDP'nin Millet İttifakı'nın ve altılı masanın bir parçası olmadığını dile getiren Aydın, "HDP, Millet İttifakı'nın ve Altılı Masa'nın bir parçası değildir; olmayacaktır! İYİ Parti'nin olduğu yerde HDP olmaz, HDP'nin olduğu yerde İYİ Parti olmaz; olmayacaktır! Asılsız varsayımlar ve sorumsuz beyanlar, Millet İttifakı ruhunu zedeler ve sadece rakip ittifaka hizmet eder!" dedi.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU: "HDP İLE ASLA YOL YÜRÜMEYİZ"

Söz konusu açıklamalara bir tepki de İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'ndan geldi. Ağıralioğlu şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti'nin hassasiyetlerine, Genel Başkanımızın "Terör örgütünün gölgesinin bile düştüğü yerde olmayız." beyanına, asgari ittifak hukukuna ve nezaketine rağmen, kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz?

Bu gibi açıklamalar doğru değil ve biz böyle bir şeye asla razı olmayız. Bu gibi talihsiz beyanatlar sebebiyle bir daha, açıkça şerh edelim ki: Pkk'ya terör örgütü diyemeyen ve terörle bağını kopartamayan Hdp ile asla yol yürümeyiz. İttifak hukukuna riayet ve karşılıklı saygı için bizim ilkelerimiz ve kırmızı çizgilerimiz dosdoğru anlaşılmalıdır."

HDP'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Bu yaşananların ardından HDP'den de açıklama geldi. HDP Siirt Milletvekili ve Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İYİ Parti'nin tutumunu eleştirirken İYİ Parti ve CHP'nin arasını açacak sözler kullandı.

"HDP SEÇMENİNİN OYLARIYLA BAKANLIK KOLTUĞUNA OTURMAYI KABUL ETMEYECEKLERDİR"

Meral Danış Beştaş şu ifadeleri kullandı:

"1) HDP’nin kimseyle bakanlık pazarlığına girmediği ve açıkladığı ilkeleri dışında bir yaklaşımı olmadığı nettir.

Buna rağmen, yapay tartışmalarla ve çirkin bir üslupla HDP’lileri aşağılamaya çalışanlardan, toplumu nasıl kucaklayıp ülkeyi nasıl yöneteceklerini de duymak isteriz.

2) HDP de her parti kadar meşrudur, halkın desteğini almayı başarırsa devleti yönetebilecek kapasitededir, buna hakkı da vardır.

3) Ama muhalif görünümlü sorumsuz milliyetçilerden toplumu birleştirici, demokrat, emekten ve özgürlükten yana bir politika beklenemeyeceğine göre kendilerinin de ortak adayın kabinesinde kesinlikle yer almayacaklarını öngörebiliriz.

4) Zaten kendileri de “ilkeli” davranırlarsa HDP seçmeninin oylarıyla bakanlık koltuğuna oturmayı kabul etmeyeceklerdir.

Bu durumda anlaşılıyor ki, ortak adayın kim olacağıyla beraber, kimlerin kabinede olacağı da önemlidir.

Fotoğraf: SETA

5) Eğer ortak aday gibi bir niyet yoksa ve “biz 6’lı masa olarak kimsenin desteğini istemiyoruz” denilecekse HDP’liler de kendi yollarını çizerler.

HDP'de çare tükenmez, merak etmeyin.

Herkes lafının önünü arkasını ölçüp, siyasetçi sorumluluğuyla konuşsa daha hayırlı olur.

6) Biz değişimden yanayız derken sakın yanlış anlaşılmasın. Kötü milliyetçilerin yerine iyi milliyetçilerin gelmesi değildir, değişim.

Otoriter faşizmin yerine demokrasinin inşasından söz ediyoruz.

Bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz ve mutlaka kazanacağız."

CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözü İYİ Parti'yi çıldırttı! "Kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz?"