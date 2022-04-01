İttifak Holding Konyaspor 3– 0 Göztepe | Maç sonucu, özeti

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 31.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda İttifak Holding Konyaspor ile Göztepe arasında oynanan maçın özeti ve sonucu taraftarları tarafından merak ediliyor. İki takım arasındaki karşılaşma ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 3- 0 GÖZTEPE | MAÇ SONUCU

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Amilton, Hadziahmetovic, Oğulcan Ülgün, Bytyqi, Endri Çekiçi, Cikalleshi

Göztepe: Kenan Piric, Murat Paluli, Kahraman Demirtaş, Arslanagic, Berkan Emir, Halil Akbunar, Aytaç Kara, Obinna, Soner Aydoğdu, Cherif Ndiaye, Jahovic

Goller: Dk. 5 Cikalleshi, Dk. 27 Oğulcan Ülgün (İttifak Holding Konyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 45+1 Cherif Ndiaye (Göztepe)

Sarı kart: Dk. 39 Murat Paluli (Göztepe)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında İttifak Holding Konyaspor, konuk ettiği Göztepe karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

5. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Yarı sahasından topla çıkmaya çalışan Aytaç Kara'ya baskı kuran ve topu kazanan Oğulcan Ülgün'ün pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cikalleshi'nin sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

23. dakikada Skubic'in taç atışında ceza sahasına gönderdiği topu Cikalleshi arkaya aşırtırken, altıpas önünde Bytqi'nin kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

27. dakikada yeşil-beyazlılar farkı 2'ye çıkardı. Amilton'un sağ kanattan ortasında kale önünde Cikalleshi'nin dokunuşu sonrası top, kaleci Kenan Piric'ten döndü. Pozisyonun devamında ceza sahası içinde topu önünde bulan Oğulcan Ülgün, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

33. dakikada Halil Akbunar'ın sağ kanattan ortasında Cherif Ndiaye'nin kale önünde bekletmeden vuruşunda top auta gitti.

43. dakikada Cherif Ndiaye'nin Oğulcan Ülgün'e yaptığı faulde hakem Erkan Özdamar, VAR incelemesine gitti. Pozisyonu inceleyen Özdamar, 45+1. dakikada Cherif Ndiaye'yi direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic (Dk. 75 Barış Yardımcı), Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Amilton (Dk. 64 Michalak), Hadziahmetovic, Oğulcan Ülgün (Dk 75. Musa Çağıran), Bytyqi, Çekiçi (Dk. 64 Rahmanovic), Cikalleshi (Dk. 75 Ahmed Hassan)

Göztepe: Kenan Piric, Murat Paluli, Kahraman Demirtaş, Arslanagic, Berkan Emir, Halil Akbunar, Aytaç Kara (Dk 75 Tijanic), Obinna (Dk 46. Lourency), Soner Aydoğdu (Dk. 63 Yalçın Kayan), Cherif Ndiaye, Jahovic (Dk. 63 Di Santo)

Goller: Dk. 5 Cikalleshi, Dk. 27 Oğulcan Ülgün, Dk. 71 Bytyqi (İttifak Holding Konyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 45+1 Cherif Ndiaye (Göztepe)

Sarı kart: Dk. 39 Murat Paluli (Göztepe)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Göztepe'yi 3-0 yendi.

55. dakikada Berkan Emir'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Sehic, topu güçlükle kornere çeldi.

58. dakikada Çekiçi'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Bytyqi'nin sert şutunda, top kale direği dibinden dışarı çıktı.

61. dakikada Skubic'in sağ kanattan ortasında topa iyi yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

71. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Bytyqi'nin vuruşunda, top ağlarla buluştu: 3-0.

88. dakikada Lourency'nin pasında Di Santo'nun sert şutunda, kaleci Sehic topu kornere çeldi.

90+1. dakikada Halil Akbunar'ın uzaktan sert şutunda, kaleci Sehic topu güçlükle çıkardı.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.