Konyaspor, Hatayspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 37. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor, Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. İttifak Holding Konyaspor ve Atakaş Hatayspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 37. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor sahasında Atakaş Hatayspor ile 24.04.2021 13:30'da karşılaştı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... İttifak Holding Konyaspor, Atakaş Hatayspor Maç Sonucu Ne Oldu? İttifak Holding Konyaspor - Atakaş Hatayspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. İttifak Holding Konyaspor, Atakaş Hatayspor maç sonucu: İttifak Holding Konyaspor Atakaş Hatayspor 0 0 İttifak Holding Konyaspor Atakaş Hatayspor Maçının Özeti İçin Tıklayın İttifak Holding Konyaspor, Atakaş Hatayspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

24.04.2021 13:30

İttifak Holding Konyaspor Atakaş Hatayspor Maçının Hakemleri

Atilla Karaoğlan(hakem), Mehmet Kısal(1. Yardımcı Hakem), Bahtiyar Birinci(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Kürşad Filiz(dördüncü Hakem), Mustafa Öğretmenoğlu(var), Yakup Özhan(avar)

İttifak Holding Konyaspor

İttifak Holding Konyaspor İlk 11

13. İbrahim Sehıc, 6. Ahmet Yılmaz Çalık, 8. Marko Jevtovıc, 12. Guılherme Haubert Sıtya, 14. Zymer Bytyqı, 17. Sokol Cikalleshi, 18. Amır Hadzıahmetovıc, 29. Amar Rahmanovıc, 42. Abdülkerim Bardakcı, 71. Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka, 89. Nejc Skubıc

Yedekler

54. Erten Ersu, 4. Adil Demirbağ, 16. Oğuz Kağan Güçtekin, 19. Levan Shengelıa, 21. Faruku Mıya, 23. Artem Kravets, 26. Barış Yardımcı, 27. Tıemoko Ismael Dıomande, 28. Musa Çağıran, 88. Erdon Dacı

Teknik Sorumlu

Ersan Parlatan

Atakaş Hatayspor

Atakaş Hatayspor İlk 11

1. Munır Mohand Mohamedı, 6. Jean Claude Bıllong, 14. Pablo Renan Dos Santos, 90. Strahıl Venkov Popov, 3. Alexandros Katranıs, 5. Isaac Sackey, 88. Ruben Tıago Rodrıgues Rıbeıro, 8. Aabıd Rayane, 17. Babajıde Davıd Akıntole, 30. Mohammed Kesselly Kamara, 9. Aaron Salem Boupendza

Yedekler

34. Akın Alkan, 71. Ekrem Kılıçarslan, 12. Youssouf Kone, 55. Yusuf Abdioğlu, 16. Mesut Çaytemel, 41. Joseph Akomadı, 2. Burak Can Çamoğlu, 19. Muhammed Mert, 23. Abdurrahman Canlı, 28. Adama Traore

Süper Lig 37. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 34 22 6 6 72 35 72 37 2 Fenerbahçe 34 21 6 7 61 34 69 27 3 Galatasaray 34 20 6 8 66 33 66 33 4 Trabzonspor 35 16 12 7 42 33 60 9 5 Alanyaspor 35 16 7 12 55 39 55 16 6 Hatayspor 35 15 9 11 57 43 54 14 7 Gaziantep FK 34 13 12 9 51 42 51 9 8 Sivasspor 34 12 15 7 47 40 51 7 9 Fatih Karagümrük 34 13 11 10 49 40 50 9 10 Göztepe 35 12 11 12 51 48 47 3 11 Konyaspor 35 10 12 13 42 45 42 -3 12 Çaykur Rizespor 35 10 12 13 45 56 42 -11 13 Antalyaspor 35 9 15 11 36 47 42 -11 14 MKE Ankaragücü 34 10 8 16 42 54 38 -12 15 Yeni Malatyaspor 34 8 13 13 40 46 37 -6 16 Kasımpaşa 35 9 10 16 37 51 37 -14 17 Başakşehir FK 34 9 9 16 37 53 36 -16 18 Kayserispor 34 8 11 15 26 43 35 -17 19 Gençlerbirliği 35 9 8 18 36 61 35 -25 20 BB Erzurumspor 35 8 10 17 36 58 34 -22 21 Denizlispor 34 6 9 19 32 59 27 -27

Süper Lig 37. hafta Fikstür sonuçları