Konyaspor, Hatayspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 37. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor, Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 37. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor, Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. İttifak Holding Konyaspor ve Atakaş Hatayspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 37. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor sahasında Atakaş Hatayspor ile 24.04.2021 13:30'da karşılaştı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
İttifak Holding Konyaspor, Atakaş Hatayspor Maç Sonucu Ne Oldu?
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İttifak Holding Konyaspor, Atakaş Hatayspor maç sonucu:
|İttifak Holding Konyaspor
|Atakaş Hatayspor
|0
|0
İttifak Holding Konyaspor Atakaş Hatayspor Maçının Özeti İçin Tıklayın
İttifak Holding Konyaspor, Atakaş Hatayspor maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
24.04.2021 13:30
İttifak Holding Konyaspor Atakaş Hatayspor Maçının Hakemleri
Atilla Karaoğlan(hakem), Mehmet Kısal(1. Yardımcı Hakem), Bahtiyar Birinci(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Kürşad Filiz(dördüncü Hakem), Mustafa Öğretmenoğlu(var), Yakup Özhan(avar)
İttifak Holding Konyaspor
İttifak Holding Konyaspor İlk 11
13. İbrahim Sehıc, 6. Ahmet Yılmaz Çalık, 8. Marko Jevtovıc, 12. Guılherme Haubert Sıtya, 14. Zymer Bytyqı, 17. Sokol Cikalleshi, 18. Amır Hadzıahmetovıc, 29. Amar Rahmanovıc, 42. Abdülkerim Bardakcı, 71. Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka, 89. Nejc Skubıc
Yedekler
54. Erten Ersu, 4. Adil Demirbağ, 16. Oğuz Kağan Güçtekin, 19. Levan Shengelıa, 21. Faruku Mıya, 23. Artem Kravets, 26. Barış Yardımcı, 27. Tıemoko Ismael Dıomande, 28. Musa Çağıran, 88. Erdon Dacı
Teknik Sorumlu
Ersan Parlatan
Atakaş Hatayspor İlk 11
1. Munır Mohand Mohamedı, 6. Jean Claude Bıllong, 14. Pablo Renan Dos Santos, 90. Strahıl Venkov Popov, 3. Alexandros Katranıs, 5. Isaac Sackey, 88. Ruben Tıago Rodrıgues Rıbeıro, 8. Aabıd Rayane, 17. Babajıde Davıd Akıntole, 30. Mohammed Kesselly Kamara, 9. Aaron Salem Boupendza
Yedekler
34. Akın Alkan, 71. Ekrem Kılıçarslan, 12. Youssouf Kone, 55. Yusuf Abdioğlu, 16. Mesut Çaytemel, 41. Joseph Akomadı, 2. Burak Can Çamoğlu, 19. Muhammed Mert, 23. Abdurrahman Canlı, 28. Adama Traore
Süper Lig 37. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|34
|22
|6
|6
|72
|35
|72
|37
|2
|Fenerbahçe
|34
|21
|6
|7
|61
|34
|69
|27
|3
|Galatasaray
|34
|20
|6
|8
|66
|33
|66
|33
|4
|Trabzonspor
|35
|16
|12
|7
|42
|33
|60
|9
|5
|Alanyaspor
|35
|16
|7
|12
|55
|39
|55
|16
|6
|Hatayspor
|35
|15
|9
|11
|57
|43
|54
|14
|7
|Gaziantep FK
|34
|13
|12
|9
|51
|42
|51
|9
|8
|Sivasspor
|34
|12
|15
|7
|47
|40
|51
|7
|9
|Fatih Karagümrük
|34
|13
|11
|10
|49
|40
|50
|9
|10
|Göztepe
|35
|12
|11
|12
|51
|48
|47
|3
|11
|Konyaspor
|35
|10
|12
|13
|42
|45
|42
|-3
|12
|Çaykur Rizespor
|35
|10
|12
|13
|45
|56
|42
|-11
|13
|Antalyaspor
|35
|9
|15
|11
|36
|47
|42
|-11
|14
|MKE Ankaragücü
|34
|10
|8
|16
|42
|54
|38
|-12
|15
|Yeni Malatyaspor
|34
|8
|13
|13
|40
|46
|37
|-6
|16
|Kasımpaşa
|35
|9
|10
|16
|37
|51
|37
|-14
|17
|Başakşehir FK
|34
|9
|9
|16
|37
|53
|36
|-16
|18
|Kayserispor
|34
|8
|11
|15
|26
|43
|35
|-17
|19
|Gençlerbirliği
|35
|9
|8
|18
|36
|61
|35
|-25
|20
|BB Erzurumspor
|35
|8
|10
|17
|36
|58
|34
|-22
|21
|Denizlispor
|34
|6
|9
|19
|32
|59
|27
|-27
Süper Lig 37. hafta Fikstür sonuçları
|23.04.2021
|Gençlerbirliği
|2-1
|Çaykur Rizespor
|24.04.2021
|Beşiktaş
|Kayserispor
|24.04.2021
|Denizlispor
|Sivasspor
|24.04.2021
|Konyaspor
|0-0
|Hatayspor
|24.04.2021
|Trabzonspor
|0-0
|Fatih Karagümrük
|24.04.2021
|Antalyaspor
|Galatasaray
|25.04.2021
|Başakşehir FK
|Alanyaspor
|25.04.2021
|Gaziantep FK
|BB Erzurumspor
|25.04.2021
|Yeni Malatyaspor
|MKE Ankaragücü
|25.04.2021
|Fenerbahçe
|Kasımpaşa