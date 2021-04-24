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Konyaspor, Hatayspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 37. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor, Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Konyaspor, Hatayspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 37. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor, Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. İttifak Holding Konyaspor ve Atakaş Hatayspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 37. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor sahasında Atakaş Hatayspor ile 24.04.2021 13:30'da karşılaştı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

İttifak Holding Konyaspor, Atakaş Hatayspor Maç Sonucu Ne Oldu?

İttifak Holding Konyaspor - Atakaş Hatayspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

İttifak Holding Konyaspor, Atakaş Hatayspor maç sonucu:

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR ATAKAŞ HATAYSPOR
İttifak Holding Konyaspor Atakaş Hatayspor
0 0

İttifak Holding Konyaspor Atakaş Hatayspor Maçının Özeti İçin Tıklayın

İttifak Holding Konyaspor, Atakaş Hatayspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

24.04.2021 13:30

İttifak Holding Konyaspor Atakaş Hatayspor Maçının Hakemleri

Atilla Karaoğlan(hakem), Mehmet Kısal(1. Yardımcı Hakem), Bahtiyar Birinci(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Kürşad Filiz(dördüncü Hakem), Mustafa Öğretmenoğlu(var), Yakup Özhan(avar)

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPORİttifak Holding Konyaspor

İttifak Holding Konyaspor İlk 11

13. İbrahim Sehıc, 6. Ahmet Yılmaz Çalık, 8. Marko Jevtovıc, 12. Guılherme Haubert Sıtya, 14. Zymer Bytyqı, 17. Sokol Cikalleshi, 18. Amır Hadzıahmetovıc, 29. Amar Rahmanovıc, 42. Abdülkerim Bardakcı, 71. Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka, 89. Nejc Skubıc

Yedekler

54. Erten Ersu, 4. Adil Demirbağ, 16. Oğuz Kağan Güçtekin, 19. Levan Shengelıa, 21. Faruku Mıya, 23. Artem Kravets, 26. Barış Yardımcı, 27. Tıemoko Ismael Dıomande, 28. Musa Çağıran, 88. Erdon Dacı

Teknik Sorumlu

Ersan Parlatan

 

ATAKAŞ HATAYSPORAtakaş Hatayspor

Atakaş Hatayspor İlk 11

1. Munır Mohand Mohamedı, 6. Jean Claude Bıllong, 14. Pablo Renan Dos Santos, 90. Strahıl Venkov Popov, 3. Alexandros Katranıs, 5. Isaac Sackey, 88. Ruben Tıago Rodrıgues Rıbeıro, 8. Aabıd Rayane, 17. Babajıde Davıd Akıntole, 30. Mohammed Kesselly Kamara, 9. Aaron Salem Boupendza

Yedekler

34. Akın Alkan, 71. Ekrem Kılıçarslan, 12. Youssouf Kone, 55. Yusuf Abdioğlu, 16. Mesut Çaytemel, 41. Joseph Akomadı, 2. Burak Can Çamoğlu, 19. Muhammed Mert, 23. Abdurrahman Canlı, 28. Adama Traore

Süper Lig 37. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş34226672357237
2Fenerbahçe34216761346927
3Galatasaray34206866336633
4Trabzonspor35161274233609
5Alanyaspor351671255395516
6Hatayspor351591157435414
7Gaziantep FK34131295142519
8Sivasspor34121574740517
9Fatih Karagümrük341311104940509
10Göztepe351211125148473
11Konyaspor35101213424542-3
12Çaykur Rizespor35101213455642-11
13Antalyaspor3591511364742-11
14MKE Ankaragücü3410816425438-12
15Yeni Malatyaspor3481313404637-6
16Kasımpaşa3591016375137-14
17Başakşehir FK349916375336-16
18Kayserispor3481115264335-17
19Gençlerbirliği359818366135-25
20BB Erzurumspor3581017365834-22
21Denizlispor346919325927-27

Süper Lig 37. hafta Fikstür sonuçları

23.04.2021Gençlerbirliği2-1Çaykur Rizespor
24.04.2021Beşiktaş Kayserispor
24.04.2021Denizlispor Sivasspor
24.04.2021Konyaspor0-0Hatayspor
24.04.2021Trabzonspor0-0Fatih Karagümrük
24.04.2021Antalyaspor Galatasaray
25.04.2021Başakşehir FK Alanyaspor
25.04.2021Gaziantep FK BB Erzurumspor
25.04.2021Yeni Malatyaspor MKE Ankaragücü
25.04.2021Fenerbahçe Kasımpaşa
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