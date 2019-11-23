İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş maçından notlar

Süper Lig'in 12'nci haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırladı.

İttifak Holding Konyaspor ve Beşiktaş, Süper Lig tarihinde 37'nci kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 36 maçta Beşiktaş sahadan 20 kez galip ayrıldı. 4 maçı Konyaspor kazanırken, 12 maçta berabere tamamlandı. Beşiktaş'ın 74 golüne, Konyaspor 33 golle karşılık verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Konya'da oynanan maç 2-2 sona ererken, İstanbul'da oynanan maçı siyah beyazlılar 3-2 kazanmıştı.

AVCI KADROYU BOZMADI

İttifak Holding Konyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, Yukatel Denizlispor maçının 11'ine göre kadroda değişiklik yapmadı.

KONYASPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Sahasında Beşiktaş'ı konuk eden Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman, deplasmanda oynadıkları Demir Grup Sivasspor maçının ilk 11'in de yer alan Amir Hadziahmetovic ve Levan Shengelia'nın yerine Deni Milosevic ve Riad Bajic'e ilk 11'de görev verdi.

BEŞİKTAŞ 3 MAÇTIR KAZANIYOR

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 3 maçıda kazanmayı başarı. Siyah beyazlı ekip sahasında Galatasaray" 1-0, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 ve son olarak yine sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup ederek puan cetvelinde üst sıralara tırmandı.

KONYASPOR GALİBİYETE HASRET

İttifa Holding Konyaspor, Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta galip gelemedi. Yeşil beyazlılar sahasında Malatyaspor'a 2-0, deplasmanda Fenerbahçe'ye 5-1, yine deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-0 mağlup olurken sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Aykut Kocaman'ın takımı son 4 maçta rakiplerinden sadece 1 puan alabildi.

KONYASPOR'DA 5 EKSİK

Konyaspor'da kırmızı kart cezalısı Levan Shengeila, sakatlıkları bulunan kaptanlar Ali Turan, Ali Çamdalı ile Alper Uludağ ve maç eksikliği bulunan Paolo Hurtado kadroda yer almadı.

BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK

Beşiktaş'da sakatlığı bulunan ve tedavisine devam edilen Dorukhan Toköz ve Douglas Santos bu maçın kadrosunda yer almadı.

MEŞALELİ VE HAVAİ FİŞEKLİ KARŞILAMA

Konyaspor taraftarı, Beşiktaş maçı öncesinde teknik heyet ve futbolculara moral vermek için, stadyum önünde bir araya gelerek 3 bin meşale yakıp, havai fişek atarak takımlarına destek verdi. Taraftarlar, tezahüratlarla da takımlarına yalnız olmadıklarını gösterdi. Teknik direktör Aykut Kocaman ve futbolcularda taraftarların bu jestine onları selamlayarak karşılık verdi.

MAÇA YOĞUN İLGİ

Konyaspor ve Beşiktaş arasında oynanan maça taraftarlarda soğuk havaya rağmen yoğun ilgi gösterdi. Beşiktaş ve Konyaspor taraftarları kendilerine ayrılan tribünleri tamamen doldurdu. Maç öncesi sahaya çıkan futbolcular ise taraftarları tarafından tek tek tribünlere çağrılarak alkışlandı.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI

İttifak Holding Konyaspor, "Öğretmenler gününüz kutlu olsun" pankartı ile sahaya çıktı.

Kaynak: DHA