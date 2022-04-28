Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 35.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda İttifak Holding Konyaspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde İttifak Holding Konyaspor –Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR – VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 35.haftasındaki İttifak Holding Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı 30 Nisan 2022 Cumartesi günü Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Candaş Elbil ve Kamil Çetin yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.