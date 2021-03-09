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İttifak Holding Konyaspor, Fenerbahçe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 29. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor, Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

İttifak Holding Konyaspor, Fenerbahçe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 29. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor, Fenerbahçe ile karşılaştı. maç 0-3 sona erdi. İttifak Holding Konyaspor ve Fenerbahçe mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 29. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor sahasında Fenerbahçe ile 08.03.2021 19:00'da karşılaştı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

İttifak Holding Konyaspor, Fenerbahçe Maç Sonucu Ne Oldu?

İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

İttifak Holding Konyaspor, Fenerbahçe maç sonucu:

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR FENERBAHÇE
İttifak Holding Konyaspor Fenerbahçe
0 3

İttifak Holding Konyaspor Fenerbahçe Maçının Özeti İçin Tıklayın

İttifak Holding Konyaspor, Fenerbahçe maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

08.03.2021 19:00

İttifak Holding Konyaspor Fenerbahçe Maçının Hakemleri

Fırat Aydınus(hakem), Süleyman Özay(1. Yardımcı Hakem), Esat Sancaktar(2. Yardımcı Hakem), Bahattin Şimşek(dördüncü Hakem), Alper Ulusoy(var), Mustafa Emre Eyisoy(avar)

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPORİttifak Holding Konyaspor

İttifak Holding Konyaspor İlk 11

13. İbrahim Sehıc, 4. Adil Demirbağ, 6. Ahmet Yılmaz Çalık, 8. Marko Jevtovıc, 11. Denı Mılosevıc, 17. Sokol Cikalleshi, 19. Levan Shengelıa, 27. Tıemoko Ismael Dıomande, 42. Abdülkerim Bardakcı, 71. Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka, 89. Nejc Skubıc

Yedekler

34. Eray Birniçan, 14. Zymer Bytyqı, 16. Oğuz Kağan Güçtekin, 18. Amır Hadzıahmetovıc, 21. Faruku Mıya, 23. Artem Kravets, 24. Doğan Can Gölpek, 28. Musa Çağıran, 29. Amar Rahmanovıc, 88. Erdon Dacı

Teknik Sorumlu

Ersan Parlatan

Kartlar

Sarı Kart Adil Demirbağ 25.dk, Sarı Kart Tıemoko Ismael Dıomande 22.dk

Oyundan Çıkanlar

Denı Mılosevıc 82.dk, Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka 71.dk, Tıemoko Ismael Dıomande 36.dk

Oyuna Girenler

Artem Kravets 82.dk, Zymer Bytyqı 71.dk, Amır Hadzıahmetovıc 36.dk

FENERBAHÇEFenerbahçe

Fenerbahçe İlk 11

1. Altay Bayındır, 4. Serdar Aziz, 5. Jose Ernesto Sosa, 8. Mert Hakan Yandaş, 13. Enner Remberto Valencıa Lastra, 14. Dımıtrıos Pelkas, 21. Brıght Osayı Samuel, 27. Thıam Mame Baba, 37. Fılıp Novak, 41. Attıla Arpad Szalaı, 77. Gökhan Gönül

Yedekler

15. Harun Tekin, 3. Paolo Maurıcıo Lemos Merladett, 7. Ozan Tufan, 9. Papıss Demba Cısse, 10. Mbwana Ally Samatta, 16. Ferdi Erenay Kadıoğlu, 17. İrfan Can Kahveci, 20. Luız Gustavo Dıas, 26. Marcel Jany Emıle Tısserand, 35. Nazım Sangare

Teknik Sorumlu

Erol Bulut

Goller

Attıla Arpad Szalaı,29.dk (f), Brıght Osayı Samuel,32.dk (f), Serdar Aziz,90.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Enner Remberto Valencıa Lastra 58.dk, Sarı Kart Mbwana Ally Samatta 85.dk

Oyundan Çıkanlar

Mert Hakan Yandaş 71.dk, Jose Ernesto Sosa 59.dk, Thıam Mame Baba 59.dk, Dımıtrıos Pelkas 82.dk, Brıght Osayı Samuel 71.dk

Oyuna Girenler

Ozan Tufan 71.dk, Luız Gustavo Dıas 59.dk, İrfan Can Kahveci 59.dk, Mbwana Ally Samatta 82.dk, Ferdi Erenay Kadıoğlu 71.dk

Süper Lig 29. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş27193559276032
2Galatasaray28184655235832
3Fenerbahçe28184652285824
4Trabzonspor2815673529516
5Alanyaspor28137844284616
6Hatayspor28137848354613
7Gaziantep FK28111074032438
8Fatih Karagümrük2811894337416
9Göztepe2810994033397
10Antalyaspor287156263136-5
11Sivasspor277137313234-1
12Konyaspor278811333432-1
13Yeni Malatyaspor2871011353931-4
14Kayserispor278712223231-10
15Kasımpaşa288614314430-13
16Başakşehir FK287813304529-15
17Çaykur Rizespor2761011314428-13
18MKE Ankaragücü277515314526-14
19BB Erzurumspor286814274626-19
20Denizlispor276615264824-22
21Gençlerbirliği275616224921-27

Süper Lig 29. hafta Fikstür sonuçları

06.03.2021Denizlispor3-2Yeni Malatyaspor
06.03.2021Beşiktaş2-1Gaziantep FK
07.03.2021Gençlerbirliği0-1Başakşehir FK
07.03.2021Hatayspor1-3Kayserispor
07.03.2021Galatasaray2-2Sivasspor
07.03.2021Fatih Karagümrük0-1MKE Ankaragücü
08.03.2021Konyaspor0-3Fenerbahçe
08.03.2021Göztepe3-1BB Erzurumspor
08.03.2021Trabzonspor1-3Alanyaspor
08.03.2021Antalyaspor1-1Kasımpaşa
Tayfun Altuntaş
Editör
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