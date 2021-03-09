İttifak Holding Konyaspor, Fenerbahçe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 29. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor, Fenerbahçe ile karşılaştı. maç 0-3 sona erdi. İttifak Holding Konyaspor ve Fenerbahçe mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 29. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor sahasında Fenerbahçe ile 08.03.2021 19:00'da karşılaştı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... İttifak Holding Konyaspor, Fenerbahçe Maç Sonucu Ne Oldu? İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. İttifak Holding Konyaspor, Fenerbahçe maç sonucu: İttifak Holding Konyaspor Fenerbahçe 0 3 İttifak Holding Konyaspor Fenerbahçe Maçının Özeti İçin Tıklayın İttifak Holding Konyaspor, Fenerbahçe maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

08.03.2021 19:00

İttifak Holding Konyaspor Fenerbahçe Maçının Hakemleri

Fırat Aydınus(hakem), Süleyman Özay(1. Yardımcı Hakem), Esat Sancaktar(2. Yardımcı Hakem), Bahattin Şimşek(dördüncü Hakem), Alper Ulusoy(var), Mustafa Emre Eyisoy(avar)

İttifak Holding Konyaspor

İttifak Holding Konyaspor İlk 11

13. İbrahim Sehıc, 4. Adil Demirbağ, 6. Ahmet Yılmaz Çalık, 8. Marko Jevtovıc, 11. Denı Mılosevıc, 17. Sokol Cikalleshi, 19. Levan Shengelıa, 27. Tıemoko Ismael Dıomande, 42. Abdülkerim Bardakcı, 71. Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka, 89. Nejc Skubıc

Yedekler

34. Eray Birniçan, 14. Zymer Bytyqı, 16. Oğuz Kağan Güçtekin, 18. Amır Hadzıahmetovıc, 21. Faruku Mıya, 23. Artem Kravets, 24. Doğan Can Gölpek, 28. Musa Çağıran, 29. Amar Rahmanovıc, 88. Erdon Dacı

Teknik Sorumlu

Ersan Parlatan

Kartlar

Sarı Kart Adil Demirbağ 25.dk, Sarı Kart Tıemoko Ismael Dıomande 22.dk

Oyundan Çıkanlar

Denı Mılosevıc 82.dk, Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka 71.dk, Tıemoko Ismael Dıomande 36.dk

Oyuna Girenler

Artem Kravets 82.dk, Zymer Bytyqı 71.dk, Amır Hadzıahmetovıc 36.dk

Fenerbahçe

Fenerbahçe İlk 11

1. Altay Bayındır, 4. Serdar Aziz, 5. Jose Ernesto Sosa, 8. Mert Hakan Yandaş, 13. Enner Remberto Valencıa Lastra, 14. Dımıtrıos Pelkas, 21. Brıght Osayı Samuel, 27. Thıam Mame Baba, 37. Fılıp Novak, 41. Attıla Arpad Szalaı, 77. Gökhan Gönül

Yedekler

15. Harun Tekin, 3. Paolo Maurıcıo Lemos Merladett, 7. Ozan Tufan, 9. Papıss Demba Cısse, 10. Mbwana Ally Samatta, 16. Ferdi Erenay Kadıoğlu, 17. İrfan Can Kahveci, 20. Luız Gustavo Dıas, 26. Marcel Jany Emıle Tısserand, 35. Nazım Sangare

Teknik Sorumlu

Erol Bulut

Goller

Attıla Arpad Szalaı,29.dk (f), Brıght Osayı Samuel,32.dk (f), Serdar Aziz,90.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Enner Remberto Valencıa Lastra 58.dk, Sarı Kart Mbwana Ally Samatta 85.dk

Oyundan Çıkanlar

Mert Hakan Yandaş 71.dk, Jose Ernesto Sosa 59.dk, Thıam Mame Baba 59.dk, Dımıtrıos Pelkas 82.dk, Brıght Osayı Samuel 71.dk

Oyuna Girenler

Ozan Tufan 71.dk, Luız Gustavo Dıas 59.dk, İrfan Can Kahveci 59.dk, Mbwana Ally Samatta 82.dk, Ferdi Erenay Kadıoğlu 71.dk

Süper Lig 29. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 27 19 3 5 59 27 60 32 2 Galatasaray 28 18 4 6 55 23 58 32 3 Fenerbahçe 28 18 4 6 52 28 58 24 4 Trabzonspor 28 15 6 7 35 29 51 6 5 Alanyaspor 28 13 7 8 44 28 46 16 6 Hatayspor 28 13 7 8 48 35 46 13 7 Gaziantep FK 28 11 10 7 40 32 43 8 8 Fatih Karagümrük 28 11 8 9 43 37 41 6 9 Göztepe 28 10 9 9 40 33 39 7 10 Antalyaspor 28 7 15 6 26 31 36 -5 11 Sivasspor 27 7 13 7 31 32 34 -1 12 Konyaspor 27 8 8 11 33 34 32 -1 13 Yeni Malatyaspor 28 7 10 11 35 39 31 -4 14 Kayserispor 27 8 7 12 22 32 31 -10 15 Kasımpaşa 28 8 6 14 31 44 30 -13 16 Başakşehir FK 28 7 8 13 30 45 29 -15 17 Çaykur Rizespor 27 6 10 11 31 44 28 -13 18 MKE Ankaragücü 27 7 5 15 31 45 26 -14 19 BB Erzurumspor 28 6 8 14 27 46 26 -19 20 Denizlispor 27 6 6 15 26 48 24 -22 21 Gençlerbirliği 27 5 6 16 22 49 21 -27

Süper Lig 29. hafta Fikstür sonuçları