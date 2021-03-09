İttifak Holding Konyaspor, Fenerbahçe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 29. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor, Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 29. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor, Fenerbahçe ile karşılaştı. maç 0-3 sona erdi. İttifak Holding Konyaspor ve Fenerbahçe mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 29. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor sahasında Fenerbahçe ile 08.03.2021 19:00'da karşılaştı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
İttifak Holding Konyaspor, Fenerbahçe Maç Sonucu Ne Oldu?
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İttifak Holding Konyaspor, Fenerbahçe maç sonucu:
|İttifak Holding Konyaspor
|Fenerbahçe
|0
|3
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İttifak Holding Konyaspor, Fenerbahçe maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
08.03.2021 19:00
İttifak Holding Konyaspor Fenerbahçe Maçının Hakemleri
Fırat Aydınus(hakem), Süleyman Özay(1. Yardımcı Hakem), Esat Sancaktar(2. Yardımcı Hakem), Bahattin Şimşek(dördüncü Hakem), Alper Ulusoy(var), Mustafa Emre Eyisoy(avar)
İttifak Holding Konyaspor
İttifak Holding Konyaspor İlk 11
13. İbrahim Sehıc, 4. Adil Demirbağ, 6. Ahmet Yılmaz Çalık, 8. Marko Jevtovıc, 11. Denı Mılosevıc, 17. Sokol Cikalleshi, 19. Levan Shengelıa, 27. Tıemoko Ismael Dıomande, 42. Abdülkerim Bardakcı, 71. Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka, 89. Nejc Skubıc
Yedekler
34. Eray Birniçan, 14. Zymer Bytyqı, 16. Oğuz Kağan Güçtekin, 18. Amır Hadzıahmetovıc, 21. Faruku Mıya, 23. Artem Kravets, 24. Doğan Can Gölpek, 28. Musa Çağıran, 29. Amar Rahmanovıc, 88. Erdon Dacı
Teknik Sorumlu
Ersan Parlatan
Kartlar
Sarı Kart Adil Demirbağ 25.dk, Sarı Kart Tıemoko Ismael Dıomande 22.dk
Oyundan Çıkanlar
Denı Mılosevıc 82.dk, Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka 71.dk, Tıemoko Ismael Dıomande 36.dk
Oyuna Girenler
Artem Kravets 82.dk, Zymer Bytyqı 71.dk, Amır Hadzıahmetovıc 36.dk
Fenerbahçe İlk 11
1. Altay Bayındır, 4. Serdar Aziz, 5. Jose Ernesto Sosa, 8. Mert Hakan Yandaş, 13. Enner Remberto Valencıa Lastra, 14. Dımıtrıos Pelkas, 21. Brıght Osayı Samuel, 27. Thıam Mame Baba, 37. Fılıp Novak, 41. Attıla Arpad Szalaı, 77. Gökhan Gönül
Yedekler
15. Harun Tekin, 3. Paolo Maurıcıo Lemos Merladett, 7. Ozan Tufan, 9. Papıss Demba Cısse, 10. Mbwana Ally Samatta, 16. Ferdi Erenay Kadıoğlu, 17. İrfan Can Kahveci, 20. Luız Gustavo Dıas, 26. Marcel Jany Emıle Tısserand, 35. Nazım Sangare
Teknik Sorumlu
Erol Bulut
Goller
Attıla Arpad Szalaı,29.dk (f), Brıght Osayı Samuel,32.dk (f), Serdar Aziz,90.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Enner Remberto Valencıa Lastra 58.dk, Sarı Kart Mbwana Ally Samatta 85.dk
Oyundan Çıkanlar
Mert Hakan Yandaş 71.dk, Jose Ernesto Sosa 59.dk, Thıam Mame Baba 59.dk, Dımıtrıos Pelkas 82.dk, Brıght Osayı Samuel 71.dk
Oyuna Girenler
Ozan Tufan 71.dk, Luız Gustavo Dıas 59.dk, İrfan Can Kahveci 59.dk, Mbwana Ally Samatta 82.dk, Ferdi Erenay Kadıoğlu 71.dk
Süper Lig 29. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|27
|19
|3
|5
|59
|27
|60
|32
|2
|Galatasaray
|28
|18
|4
|6
|55
|23
|58
|32
|3
|Fenerbahçe
|28
|18
|4
|6
|52
|28
|58
|24
|4
|Trabzonspor
|28
|15
|6
|7
|35
|29
|51
|6
|5
|Alanyaspor
|28
|13
|7
|8
|44
|28
|46
|16
|6
|Hatayspor
|28
|13
|7
|8
|48
|35
|46
|13
|7
|Gaziantep FK
|28
|11
|10
|7
|40
|32
|43
|8
|8
|Fatih Karagümrük
|28
|11
|8
|9
|43
|37
|41
|6
|9
|Göztepe
|28
|10
|9
|9
|40
|33
|39
|7
|10
|Antalyaspor
|28
|7
|15
|6
|26
|31
|36
|-5
|11
|Sivasspor
|27
|7
|13
|7
|31
|32
|34
|-1
|12
|Konyaspor
|27
|8
|8
|11
|33
|34
|32
|-1
|13
|Yeni Malatyaspor
|28
|7
|10
|11
|35
|39
|31
|-4
|14
|Kayserispor
|27
|8
|7
|12
|22
|32
|31
|-10
|15
|Kasımpaşa
|28
|8
|6
|14
|31
|44
|30
|-13
|16
|Başakşehir FK
|28
|7
|8
|13
|30
|45
|29
|-15
|17
|Çaykur Rizespor
|27
|6
|10
|11
|31
|44
|28
|-13
|18
|MKE Ankaragücü
|27
|7
|5
|15
|31
|45
|26
|-14
|19
|BB Erzurumspor
|28
|6
|8
|14
|27
|46
|26
|-19
|20
|Denizlispor
|27
|6
|6
|15
|26
|48
|24
|-22
|21
|Gençlerbirliği
|27
|5
|6
|16
|22
|49
|21
|-27
Süper Lig 29. hafta Fikstür sonuçları
|06.03.2021
|Denizlispor
|3-2
|Yeni Malatyaspor
|06.03.2021
|Beşiktaş
|2-1
|Gaziantep FK
|07.03.2021
|Gençlerbirliği
|0-1
|Başakşehir FK
|07.03.2021
|Hatayspor
|1-3
|Kayserispor
|07.03.2021
|Galatasaray
|2-2
|Sivasspor
|07.03.2021
|Fatih Karagümrük
|0-1
|MKE Ankaragücü
|08.03.2021
|Konyaspor
|0-3
|Fenerbahçe
|08.03.2021
|Göztepe
|3-1
|BB Erzurumspor
|08.03.2021
|Trabzonspor
|1-3
|Alanyaspor
|08.03.2021
|Antalyaspor
|1-1
|Kasımpaşa