Gram, tam, yarım, çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar ? 6 Ocak 2021 Çarşamba güncel altın fiyatlarıMüge Anlı bugün 6 Ocak Çarşamba CANLI İZLE linki | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBEFenerbahçe-Kasımpaşa Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Yeni Malatyaspor - Galatasaray Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Masumlar Apartmanı 17. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye her şeyi öğreniyor!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan SMA hastalarına: Tedavi altına alınmayan tek bir hastamız bile yok!AÖL kayıt ve kayıt yenileme tarihleri ertelendi!Beşiktaş-Çaykur Rizespor Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?6 Ocak 2021 Sadakatsiz yeni bölüm neden yok? Sadakatsiz bugün yeni bölüm var mı yok mu?Ukrayna'da 598 milyon liralık uyuşturucu operasyonu: 4 Türk gözaltına alındı!
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. İttifak Holding Konyaspor, Galatasaray Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

İttifak Holding Konyaspor, Galatasaray Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 17. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor, Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

İttifak Holding Konyaspor, Galatasaray Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 17. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor, Galatasaray ile karşılaştı. maç 4-3 sona erdi. İttifak Holding Konyaspor ve Galatasaray mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 17. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor sahasında Galatasaray ile 05.01.2021 19:00'da karşılaştı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

İttifak Holding Konyaspor, Galatasaray Maç Sonucu Ne Oldu?

İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

İttifak Holding Konyaspor, Galatasaray maç sonucu:

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR GALATASARAY
İttifak Holding Konyaspor Galatasaray
4 3

İttifak Holding Konyaspor Galatasaray Maçının Özeti İçin Tıklayın

İttifak Holding Konyaspor, Galatasaray maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

05.01.2021 19:00

İttifak Holding Konyaspor Galatasaray Maçının Hakemleri

Arda Kardeşler(hakem), Ali Saygın Ögel(1. Yardımcı Hakem), Özgür Ertem(2. Yardımcı Hakem), Ramazan Keleş(dördüncü Hakem), Mete Kalkavan(var), Ceyhun Sesigüzel(avar)

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPORİttifak Holding Konyaspor

İttifak Holding Konyaspor İlk 11

13. İbrahim Sehıc, 6. Ahmet Yılmaz Çalık, 8. Marko Jevtovıc, 11. Denı Mılosevıc, 12. Guılherme Haubert Sıtya, 16. Oğuz Kağan Güçtekin, 17. Sokol Cikalleshi, 19. Levan Shengelıa, 42. Abdülkerim Bardakcı, 88. Erdon Dacı, 89. Nejc Skubıc

Yedekler

34. Eray Birniçan, 15. Uğur Demirok, 18. Amır Hadzıahmetovıc, 23. Artem Kravets, 28. Musa Çağıran, 32. Ali Karakaya, 44. Abdulsamet Kaya, 48. Emre Pehlivan, 49. Ahmet Karademir, 77. Şener Kaya

Teknik Sorumlu

İsmail Kartal

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

GALATASARAYGalatasaray

Galatasaray İlk 11

34. Okan Kocuk, 4. Taylan Antalyalı, 10. Younes Belhanda, 14. Martın Lınnes, 15. Ryan Henk Donk, 17. Oğulcan Çağlayan, 19. Ömer Bayram, 20. Emre Akbaba, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama, 36. Marcelo Josemır Saracchı Pıntos, 90. Mbaye Dıagne

Yedekler

99. Fatih Öztürk, 2. Şener Özbayraklı, 8. Ryan Guno Babel, 18. Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 23. Emre Taşdemir, 40. Emin Bayram, 77. Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka, 80. Ali Yavuz Kol

Teknik Sorumlu

Goller

{awayGoal}

Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 17. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Gaziantep FK1687130173113
2Beşiktaş15101431193112
3Alanyaspor1693427123015
4Galatasaray1693428143014
5Fenerbahçe1592430202910
6Hatayspor158342217275
7Trabzonspor16655182023-2
8Konyaspor166462319224
9Fatih Karagümrük155642419215
10Yeni Malatyaspor16565212221-1
11Çaykur Rizespor15555212320-2
12Göztepe154742118193
13Sivasspor16475172019-3
14Kasımpaşa16547182619-8
15Antalyaspor16466152418-9
16Başakşehir FK15447212716-6
17Gençlerbirliği15447152416-9
18MKE Ankaragücü16439192515-6
19Denizlispor15348162613-10
20BB Erzurumspor16349162913-13
21Kayserispor1524992110-12

Süper Lig 17. hafta Fikstür sonuçları

05.01.2021Konyaspor4-3Galatasaray
05.01.2021Yeni Malatyaspor2-2Sivasspor
05.01.2021Gaziantep FK2-0MKE Ankaragücü
06.01.2021Trabzonspor Göztepe
06.01.2021Gençlerbirliği Hatayspor
06.01.2021Denizlispor Kayserispor
06.01.2021Beşiktaş Çaykur Rizespor
06.01.2021Başakşehir FK BB Erzurumspor
06.01.2021Antalyaspor Fatih Karagümrük
07.01.2021Fenerbahçe Alanyaspor
Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT