İttifak Holding Konyaspor, Galatasaray Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 17. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor, Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 17. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor, Galatasaray ile karşılaştı. maç 4-3 sona erdi. İttifak Holding Konyaspor ve Galatasaray mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 17. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor sahasında Galatasaray ile 05.01.2021 19:00'da karşılaştı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
İttifak Holding Konyaspor, Galatasaray Maç Sonucu Ne Oldu?
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İttifak Holding Konyaspor, Galatasaray maç sonucu:
|İttifak Holding Konyaspor
|Galatasaray
|4
|3
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İttifak Holding Konyaspor, Galatasaray maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
05.01.2021 19:00
İttifak Holding Konyaspor Galatasaray Maçının Hakemleri
Arda Kardeşler(hakem), Ali Saygın Ögel(1. Yardımcı Hakem), Özgür Ertem(2. Yardımcı Hakem), Ramazan Keleş(dördüncü Hakem), Mete Kalkavan(var), Ceyhun Sesigüzel(avar)
İttifak Holding Konyaspor
İttifak Holding Konyaspor İlk 11
13. İbrahim Sehıc, 6. Ahmet Yılmaz Çalık, 8. Marko Jevtovıc, 11. Denı Mılosevıc, 12. Guılherme Haubert Sıtya, 16. Oğuz Kağan Güçtekin, 17. Sokol Cikalleshi, 19. Levan Shengelıa, 42. Abdülkerim Bardakcı, 88. Erdon Dacı, 89. Nejc Skubıc
Yedekler
34. Eray Birniçan, 15. Uğur Demirok, 18. Amır Hadzıahmetovıc, 23. Artem Kravets, 28. Musa Çağıran, 32. Ali Karakaya, 44. Abdulsamet Kaya, 48. Emre Pehlivan, 49. Ahmet Karademir, 77. Şener Kaya
Teknik Sorumlu
İsmail Kartal
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Galatasaray İlk 11
34. Okan Kocuk, 4. Taylan Antalyalı, 10. Younes Belhanda, 14. Martın Lınnes, 15. Ryan Henk Donk, 17. Oğulcan Çağlayan, 19. Ömer Bayram, 20. Emre Akbaba, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama, 36. Marcelo Josemır Saracchı Pıntos, 90. Mbaye Dıagne
Yedekler
99. Fatih Öztürk, 2. Şener Özbayraklı, 8. Ryan Guno Babel, 18. Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 23. Emre Taşdemir, 40. Emin Bayram, 77. Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka, 80. Ali Yavuz Kol
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
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Süper Lig 17. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Gaziantep FK
|16
|8
|7
|1
|30
|17
|31
|13
|2
|Beşiktaş
|15
|10
|1
|4
|31
|19
|31
|12
|3
|Alanyaspor
|16
|9
|3
|4
|27
|12
|30
|15
|4
|Galatasaray
|16
|9
|3
|4
|28
|14
|30
|14
|5
|Fenerbahçe
|15
|9
|2
|4
|30
|20
|29
|10
|6
|Hatayspor
|15
|8
|3
|4
|22
|17
|27
|5
|7
|Trabzonspor
|16
|6
|5
|5
|18
|20
|23
|-2
|8
|Konyaspor
|16
|6
|4
|6
|23
|19
|22
|4
|9
|Fatih Karagümrük
|15
|5
|6
|4
|24
|19
|21
|5
|10
|Yeni Malatyaspor
|16
|5
|6
|5
|21
|22
|21
|-1
|11
|Çaykur Rizespor
|15
|5
|5
|5
|21
|23
|20
|-2
|12
|Göztepe
|15
|4
|7
|4
|21
|18
|19
|3
|13
|Sivasspor
|16
|4
|7
|5
|17
|20
|19
|-3
|14
|Kasımpaşa
|16
|5
|4
|7
|18
|26
|19
|-8
|15
|Antalyaspor
|16
|4
|6
|6
|15
|24
|18
|-9
|16
|Başakşehir FK
|15
|4
|4
|7
|21
|27
|16
|-6
|17
|Gençlerbirliği
|15
|4
|4
|7
|15
|24
|16
|-9
|18
|MKE Ankaragücü
|16
|4
|3
|9
|19
|25
|15
|-6
|19
|Denizlispor
|15
|3
|4
|8
|16
|26
|13
|-10
|20
|BB Erzurumspor
|16
|3
|4
|9
|16
|29
|13
|-13
|21
|Kayserispor
|15
|2
|4
|9
|9
|21
|10
|-12
Süper Lig 17. hafta Fikstür sonuçları
|05.01.2021
|Konyaspor
|4-3
|Galatasaray
|05.01.2021
|Yeni Malatyaspor
|2-2
|Sivasspor
|05.01.2021
|Gaziantep FK
|2-0
|MKE Ankaragücü
|06.01.2021
|Trabzonspor
|Göztepe
|06.01.2021
|Gençlerbirliği
|Hatayspor
|06.01.2021
|Denizlispor
|Kayserispor
|06.01.2021
|Beşiktaş
|Çaykur Rizespor
|06.01.2021
|Başakşehir FK
|BB Erzurumspor
|06.01.2021
|Antalyaspor
|Fatih Karagümrük
|07.01.2021
|Fenerbahçe
|Alanyaspor