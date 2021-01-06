İttifak Holding Konyaspor, Galatasaray Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 17. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor, Galatasaray ile karşılaştı. maç 4-3 sona erdi. İttifak Holding Konyaspor ve Galatasaray mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 17. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor sahasında Galatasaray ile 05.01.2021 19:00'da karşılaştı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... İttifak Holding Konyaspor, Galatasaray Maç Sonucu Ne Oldu? İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. İttifak Holding Konyaspor, Galatasaray maç sonucu: İttifak Holding Konyaspor Galatasaray 4 3 İttifak Holding Konyaspor Galatasaray Maçının Özeti İçin Tıklayın İttifak Holding Konyaspor, Galatasaray maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

05.01.2021 19:00

İttifak Holding Konyaspor Galatasaray Maçının Hakemleri

Arda Kardeşler(hakem), Ali Saygın Ögel(1. Yardımcı Hakem), Özgür Ertem(2. Yardımcı Hakem), Ramazan Keleş(dördüncü Hakem), Mete Kalkavan(var), Ceyhun Sesigüzel(avar)

İttifak Holding Konyaspor

İttifak Holding Konyaspor İlk 11

13. İbrahim Sehıc, 6. Ahmet Yılmaz Çalık, 8. Marko Jevtovıc, 11. Denı Mılosevıc, 12. Guılherme Haubert Sıtya, 16. Oğuz Kağan Güçtekin, 17. Sokol Cikalleshi, 19. Levan Shengelıa, 42. Abdülkerim Bardakcı, 88. Erdon Dacı, 89. Nejc Skubıc

Yedekler

34. Eray Birniçan, 15. Uğur Demirok, 18. Amır Hadzıahmetovıc, 23. Artem Kravets, 28. Musa Çağıran, 32. Ali Karakaya, 44. Abdulsamet Kaya, 48. Emre Pehlivan, 49. Ahmet Karademir, 77. Şener Kaya

Teknik Sorumlu

İsmail Kartal

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Galatasaray

Galatasaray İlk 11

34. Okan Kocuk, 4. Taylan Antalyalı, 10. Younes Belhanda, 14. Martın Lınnes, 15. Ryan Henk Donk, 17. Oğulcan Çağlayan, 19. Ömer Bayram, 20. Emre Akbaba, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama, 36. Marcelo Josemır Saracchı Pıntos, 90. Mbaye Dıagne

Yedekler

99. Fatih Öztürk, 2. Şener Özbayraklı, 8. Ryan Guno Babel, 18. Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 23. Emre Taşdemir, 40. Emin Bayram, 77. Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka, 80. Ali Yavuz Kol

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 17. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Gaziantep FK 16 8 7 1 30 17 31 13 2 Beşiktaş 15 10 1 4 31 19 31 12 3 Alanyaspor 16 9 3 4 27 12 30 15 4 Galatasaray 16 9 3 4 28 14 30 14 5 Fenerbahçe 15 9 2 4 30 20 29 10 6 Hatayspor 15 8 3 4 22 17 27 5 7 Trabzonspor 16 6 5 5 18 20 23 -2 8 Konyaspor 16 6 4 6 23 19 22 4 9 Fatih Karagümrük 15 5 6 4 24 19 21 5 10 Yeni Malatyaspor 16 5 6 5 21 22 21 -1 11 Çaykur Rizespor 15 5 5 5 21 23 20 -2 12 Göztepe 15 4 7 4 21 18 19 3 13 Sivasspor 16 4 7 5 17 20 19 -3 14 Kasımpaşa 16 5 4 7 18 26 19 -8 15 Antalyaspor 16 4 6 6 15 24 18 -9 16 Başakşehir FK 15 4 4 7 21 27 16 -6 17 Gençlerbirliği 15 4 4 7 15 24 16 -9 18 MKE Ankaragücü 16 4 3 9 19 25 15 -6 19 Denizlispor 15 3 4 8 16 26 13 -10 20 BB Erzurumspor 16 3 4 9 16 29 13 -13 21 Kayserispor 15 2 4 9 9 21 10 -12

Süper Lig 17. hafta Fikstür sonuçları