İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 18. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. İttifak Holding Konyaspor ve Gençlerbirliği mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 18. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor sahasında Gençlerbirliği ile 03.02.2021 19:00'da karşılaştı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği Maç Sonucu Ne Oldu? İttifak Holding Konyaspor - Gençlerbirliği Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği maç sonucu: İttifak Holding Konyaspor Gençlerbirliği 0 0 İttifak Holding Konyaspor Gençlerbirliği Maçının Özeti İçin Tıklayın İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

03.02.2021 19:00

İttifak Holding Konyaspor Gençlerbirliği Maçının Hakemleri

Özgür Yankaya(hakem), Bahtiyar Birinci(1. Yardımcı Hakem), Kamil Çetin(2. Yardımcı Hakem), Murat Erdoğan(dördüncü Hakem), Abdulkadir Bitigen(var), Erkan Engin(avar)

İttifak Holding Konyaspor

İttifak Holding Konyaspor İlk 11

34. Eray Birniçan, 6. Ahmet Yılmaz Çalık, 8. Marko Jevtovıc, 11. Denı Mılosevıc, 12. Guılherme Haubert Sıtya, 17. Sokol Cikalleshi, 18. Amır Hadzıahmetovıc, 23. Artem Kravets, 42. Abdülkerim Bardakcı, 71. Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka, 89. Nejc Skubıc

Yedekler

54. Erten Ersu, 14. Zymer Bytyqı, 16. Oğuz Kağan Güçtekin, 19. Levan Shengelıa, 20. İsmail Güven, 21. Faruku Mıya, 26. Barış Yardımcı, 27. Tıemoko Ismael Dıomande, 28. Musa Çağıran, 29. Amar Rahmanovıc

Teknik Sorumlu

İsmail Kartal

Goller

{homeGoal}

Kartlar

Sarı Kart Amır Hadzıahmetovıc 75.dk, Sarı Kart Amar Rahmanovıc 82.dk

Oyundan Çıkanlar

Musa Çağıran 76.dk, Sokol Cikalleshi 67.dk, Denı Mılosevıc 46.dk, Marko Jevtovıc 46.dk, Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka 76.dk

Oyuna Girenler

Oğuz Kağan Güçtekin 76.dk, Amar Rahmanovıc 67.dk, Musa Çağıran 46.dk, Zymer Bytyqı 46.dk, Levan Shengelıa 76.dk

Gençlerbirliği

Gençlerbirliği İlk 11

1. Bo Krıstoffer Nordfeldt, 4. Arda Kızıldağ, 7. Domınık Grzegorz Furman, 9. Sorin Bogdan Stancu, 10. Sefa Yılmaz, 15. Zargo Toure, 21. Danıel Joao Santos Candeıas, 23. Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza, 27. Ömürcan Artan, 39. Pıerre Yves Nıcolas Polomat, 88. Murat Yıldırım

Yedekler

44. Übeyd Adıyaman, 3. Halil İbrahim Pehlivan, 11. Srdan Spırıdonovıc, 12. Mustafa Akbaş, 13. Gıovannı-guy Yann Sıo, 19. Rahmetullah Berişbek, 26. Sami Gökhan Altıparmak, 30. Lucas Andres Mugnı, 33. Floyd Ama Nıno Ayıte, 63. Mustafa Hüseyin Seyhan

Teknik Sorumlu

Mehmet Altıparmak

Goller

{awayGoal}

Kartlar

Sarı Kart Arda Kızıldağ 90+5.dk, Sarı Kart Domınık Grzegorz Furman 9.dk, Sarı Kart Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza 4.dk

Oyundan Çıkanlar

Murat Yıldırım 68.dk, Sorin Bogdan Stancu 61.dk, Danıel Joao Santos Candeıas 90+1.dk

Oyuna Girenler

Rahmetullah Berişbek 68.dk, Gıovannı-guy Yann Sıo 61.dk, Floyd Ama Nıno Ayıte 90+1.dk

Süper Lig 18. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Fenerbahçe 22 15 3 4 45 24 48 21 2 Galatasaray 22 14 3 5 46 18 45 28 3 Beşiktaş 22 14 3 5 49 26 45 23 4 Alanyaspor 22 11 5 6 38 22 38 16 5 Trabzonspor 21 10 6 5 27 24 36 3 6 Gaziantep FK 22 9 8 5 35 28 35 7 7 Hatayspor 22 10 5 7 35 28 35 7 8 Fatih Karagümrük 22 9 7 6 35 29 34 6 9 Antalyaspor 22 7 9 6 22 27 30 -5 10 Yeni Malatyaspor 21 7 7 7 27 26 28 1 11 Kasımpaşa 22 7 5 10 24 32 26 -8 12 Çaykur Rizespor 22 6 8 8 28 37 26 -9 13 Göztepe 21 6 7 8 30 26 25 4 14 Sivasspor 22 5 10 7 22 28 25 -6 15 Konyaspor 21 6 6 9 27 27 24 0 16 Başakşehir FK 22 6 6 10 27 40 24 -13 17 Kayserispor 22 6 5 11 16 27 23 -11 18 BB Erzurumspor 22 5 6 11 20 35 21 -15 19 Gençlerbirliği 22 5 5 12 20 41 20 -21 20 MKE Ankaragücü 21 5 3 13 25 35 18 -10 21 Denizlispor 21 4 5 12 21 39 17 -18

Süper Lig 18. hafta Fikstür sonuçları