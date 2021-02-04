İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 18. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 18. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. İttifak Holding Konyaspor ve Gençlerbirliği mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 18. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor sahasında Gençlerbirliği ile 03.02.2021 19:00'da karşılaştı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği Maç Sonucu Ne Oldu?
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İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği maç sonucu:
|İttifak Holding Konyaspor
|Gençlerbirliği
|0
|0
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İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.02.2021 19:00
İttifak Holding Konyaspor Gençlerbirliği Maçının Hakemleri
Özgür Yankaya(hakem), Bahtiyar Birinci(1. Yardımcı Hakem), Kamil Çetin(2. Yardımcı Hakem), Murat Erdoğan(dördüncü Hakem), Abdulkadir Bitigen(var), Erkan Engin(avar)
İttifak Holding Konyaspor
İttifak Holding Konyaspor İlk 11
34. Eray Birniçan, 6. Ahmet Yılmaz Çalık, 8. Marko Jevtovıc, 11. Denı Mılosevıc, 12. Guılherme Haubert Sıtya, 17. Sokol Cikalleshi, 18. Amır Hadzıahmetovıc, 23. Artem Kravets, 42. Abdülkerim Bardakcı, 71. Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka, 89. Nejc Skubıc
Yedekler
54. Erten Ersu, 14. Zymer Bytyqı, 16. Oğuz Kağan Güçtekin, 19. Levan Shengelıa, 20. İsmail Güven, 21. Faruku Mıya, 26. Barış Yardımcı, 27. Tıemoko Ismael Dıomande, 28. Musa Çağıran, 29. Amar Rahmanovıc
Teknik Sorumlu
İsmail Kartal
Goller
{homeGoal}
Kartlar
Sarı Kart Amır Hadzıahmetovıc 75.dk, Sarı Kart Amar Rahmanovıc 82.dk
Oyundan Çıkanlar
Musa Çağıran 76.dk, Sokol Cikalleshi 67.dk, Denı Mılosevıc 46.dk, Marko Jevtovıc 46.dk, Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka 76.dk
Oyuna Girenler
Oğuz Kağan Güçtekin 76.dk, Amar Rahmanovıc 67.dk, Musa Çağıran 46.dk, Zymer Bytyqı 46.dk, Levan Shengelıa 76.dk
Gençlerbirliği İlk 11
1. Bo Krıstoffer Nordfeldt, 4. Arda Kızıldağ, 7. Domınık Grzegorz Furman, 9. Sorin Bogdan Stancu, 10. Sefa Yılmaz, 15. Zargo Toure, 21. Danıel Joao Santos Candeıas, 23. Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza, 27. Ömürcan Artan, 39. Pıerre Yves Nıcolas Polomat, 88. Murat Yıldırım
Yedekler
44. Übeyd Adıyaman, 3. Halil İbrahim Pehlivan, 11. Srdan Spırıdonovıc, 12. Mustafa Akbaş, 13. Gıovannı-guy Yann Sıo, 19. Rahmetullah Berişbek, 26. Sami Gökhan Altıparmak, 30. Lucas Andres Mugnı, 33. Floyd Ama Nıno Ayıte, 63. Mustafa Hüseyin Seyhan
Teknik Sorumlu
Mehmet Altıparmak
Goller
{awayGoal}
Kartlar
Sarı Kart Arda Kızıldağ 90+5.dk, Sarı Kart Domınık Grzegorz Furman 9.dk, Sarı Kart Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza 4.dk
Oyundan Çıkanlar
Murat Yıldırım 68.dk, Sorin Bogdan Stancu 61.dk, Danıel Joao Santos Candeıas 90+1.dk
Oyuna Girenler
Rahmetullah Berişbek 68.dk, Gıovannı-guy Yann Sıo 61.dk, Floyd Ama Nıno Ayıte 90+1.dk
Süper Lig 18. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Fenerbahçe
|22
|15
|3
|4
|45
|24
|48
|21
|2
|Galatasaray
|22
|14
|3
|5
|46
|18
|45
|28
|3
|Beşiktaş
|22
|14
|3
|5
|49
|26
|45
|23
|4
|Alanyaspor
|22
|11
|5
|6
|38
|22
|38
|16
|5
|Trabzonspor
|21
|10
|6
|5
|27
|24
|36
|3
|6
|Gaziantep FK
|22
|9
|8
|5
|35
|28
|35
|7
|7
|Hatayspor
|22
|10
|5
|7
|35
|28
|35
|7
|8
|Fatih Karagümrük
|22
|9
|7
|6
|35
|29
|34
|6
|9
|Antalyaspor
|22
|7
|9
|6
|22
|27
|30
|-5
|10
|Yeni Malatyaspor
|21
|7
|7
|7
|27
|26
|28
|1
|11
|Kasımpaşa
|22
|7
|5
|10
|24
|32
|26
|-8
|12
|Çaykur Rizespor
|22
|6
|8
|8
|28
|37
|26
|-9
|13
|Göztepe
|21
|6
|7
|8
|30
|26
|25
|4
|14
|Sivasspor
|22
|5
|10
|7
|22
|28
|25
|-6
|15
|Konyaspor
|21
|6
|6
|9
|27
|27
|24
|0
|16
|Başakşehir FK
|22
|6
|6
|10
|27
|40
|24
|-13
|17
|Kayserispor
|22
|6
|5
|11
|16
|27
|23
|-11
|18
|BB Erzurumspor
|22
|5
|6
|11
|20
|35
|21
|-15
|19
|Gençlerbirliği
|22
|5
|5
|12
|20
|41
|20
|-21
|20
|MKE Ankaragücü
|21
|5
|3
|13
|25
|35
|18
|-10
|21
|Denizlispor
|21
|4
|5
|12
|21
|39
|17
|-18
Süper Lig 18. hafta Fikstür sonuçları
|09.01.0021
|Kayserispor
|1-0
|Yeni Malatyaspor
|09.01.0021
|Galatasaray
|6-0
|Gençlerbirliği
|09.01.0021
|Göztepe
|0-1
|Antalyaspor
|09.01.0021
|Sivasspor
|2-1
|Gaziantep FK
|10.01.0021
|MKE Ankaragücü
|1-2
|Başakşehir FK
|10.01.0021
|Çaykur Rizespor
|1-1
|Denizlispor
|10.01.0021
|Fatih Karagümrük
|2-1
|Konyaspor
|10.01.0021
|Hatayspor
|2-2
|Beşiktaş
|11.01.0021
|Alanyaspor
|1-2
|Kasımpaşa
|11.01.0021
|BB Erzurumspor
|0-3
|Fenerbahçe