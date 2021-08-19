Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. İkinci hafta mücadelesinde ise İttifak Holding Konyaspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek. Bu maçı takip edecek olan taraftarlar ise internette İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir maçı canlı izle| Beinsports 1 canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçın canlı yayın linki...

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE

22 Ağustos 2021 Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 19.15'de başlayacak. Konya'da Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak bu karşılaşmayı canlı olarak izlemek için İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI BEİNSPORTS 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Taraftarların heyecanla takip edeceği bu karşılaşma Beinsports HD 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecekler. Beinsports 1 kanalını canlı olarak izlemek için İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir maçı Beinsports 1 canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.