İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'de ilk haftanın sonra ermesinin ardından gözler ikinci hafta maçlarına çevrildi. Bu kapsamda ikinci hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleyi izlemek isteyen taraftarlar İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...
Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. İkinci hafta mücadelesinde ise İttifak Holding Konyaspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek. Bu maçı takip edecek olan taraftarlar ise İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına cevap arıyor. İşte cevaplar...
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
22 Ağustos 2021 Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 19.15'de başlayacak. Bu mücadele Konya'da Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
Taraftarların heyecanla takip edeceği bu karşılaşma Beinsports HD 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecekler.
İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir maçının hakemi Halis Özkahya olacak. Özkahya'nın yardımcılıklarını İlker Takpak ve Kamil Çetin yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan olacak.