Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. İkinci hafta mücadelesinde ise İttifak Holding Konyaspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek. Bu maçı takip edecek olan taraftarlar ise İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına cevap arıyor. İşte cevaplar...

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

22 Ağustos 2021 Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 19.15'de başlayacak. Bu mücadele Konya'da Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Taraftarların heyecanla takip edeceği bu karşılaşma Beinsports HD 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecekler.

İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir maçının hakemi Halis Özkahya olacak. Özkahya'nın yardımcılıklarını İlker Takpak ve Kamil Çetin yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan olacak.