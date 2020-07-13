İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir maçından notlar

KONYA (AA) - Süper Lig'in 32. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olan lider Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, ligde son oynadıkları Yukatel Denizlispor müsabakasının ilk 11'inde bir değişiklik yaptı.

Buruk, Yukatel Denizlispor müsabakasının ilk 11'inde yer alan Ponck'un yerine Epureanu'yu ilk 11'e dahil etti.

Medipol Başakşehir, karşılaşmaya Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Visca, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci, Aleksic, Crivelli ve Demba Ba ilk 11'iyle başladı.





- Şampiyonluğunu ilan edebilir





Medipol Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor maçında şampiyonluğunu ilan edebilir.

Turuncu-lacivertli ekip, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasını kazanıp takipçisi Trabzonspor'un Yukatel Denizlispor deplasmanında mağlup olması durumunda sezonun bitimine iki hafta kala mutlu sona ulaşacak.





- İttifak Holding Konyaspor'da 2 değişiklik





İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, geçen hafta Gaziantep Futbol Kulübü ile yaptıkları maçın ilk 11'ine göre takımını 2 değişiklikle sahaya sürdü.



Korkmaz, Gaziantep FK maçının ilk 11'inde yer alan Jevtovic ve Bajic'in yerine Jonsson ve Hadziahmetovic'i ilk 11'e dahil etti.

Konyaspor, karşılaşmaya Ertuğrul Taşkıran, Skubic, Uğur Demirok, Anicic, Alper Uludağ, Volkan Fındıklı, Jonsson, Milosevic, Miya, Hadziahmetovic ve Ömer Ali Şahiner ilk 11'iyle başladı.

Kaynak: AA