Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 31.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda İttifak Holding Konyaspor ile Göztepe arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. İttifak Holding Konyaspor–Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR– GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 31.haftasındaki İttifak Holding Konyaspor - Göztepe maçı 3 Nisan 2022 Pazar günü Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Maçı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını ise Erdinç Sezertam ve Esat Sancaktar yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.