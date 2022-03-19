Arka Sokaklar 619. bölüm full, tek parça izle Kanal D | Arka Sokaklar son bölüm izle Youtubeİstanbul Bakırköy'de dehşet! Tartıştığı kız arkadaşını öldürdükten sonra intihar ettiSon dakika | İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan yoğun kar yağışı uyarısı: Zorunlu olmadıkça çıkmayalımİttifaka ters düşen açıklama yapan Ali Babacan ortalığı karıştırdı: "Birkaç gündür aykırı gidiyor, altılıdan atılması mukadder gibi görünüyor"Meteoroloji kar yağışına doyacak illeri ve bölgeleri açıkladı! Uyarı üstüne uyarı geldi: Yoğun kar yağışı geliyor her taraf bembeyaz olacak! İşte il il hava durumuLosing your child in a dreamGünlük burç yorumları 19 Mart 2022 Cumartesi | Koç gelişmeler hayrına oluyor, Oğlak eski dostlarla buluşuyor!Car breakdown in a dreamSeeing that it is raining in a dreamSeeing torn socks in a dream
İstanbul0 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. İttifaka ters düşen açıklama yapan Ali Babacan ortalığı karıştırdı: "Birkaç gündür aykırı gidiyor, altılıdan atılması mukadder gibi görünüyor"

İttifaka ters düşen açıklama yapan Ali Babacan ortalığı karıştırdı: "Birkaç gündür aykırı gidiyor, altılıdan atılması mukadder gibi görünüyor"

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın son günlerde yaptığı açıklamalarla içinde bulunduğu ittifaktan ters düştüğünü belirterek," Böyle giderse...Ali Babacan’ın altılıdan atılması mukadder gibi görünüyor." dedi.

İttifaka ters düşen açıklama yapan Ali Babacan ortalığı karıştırdı: "Birkaç gündür aykırı gidiyor, altılıdan atılması mukadder gibi görünüyor"

AK Parti'den ayrıldıktan sonra Demokrasi ve Atılım Partisi'ni kurarak yeniden siyasete atılan Ali Babacan son günlerde yaptığı açıklamalarla içinde bulunduğu ittifak tarafından eleştirilmeye başlandı. Özellikle Ergenekon ve Balyoz davalarının yanı sıra Suriyelilerin ülkelerine gönderilmesine ilişkin olarak içinde bulunduğu ittifaka karşıt açıklamalar yapan Babacan, tartışma yarattı. Babacan'ın açıklamalarının ardından durumu, köşe yazısında değerlendiren Hürriyet yazarı Ahmet Hakan çarpıcı ifadeler kullandı.

İttifaka ters düşen açıklama yapan Ali Babacan ortalığı karıştırdı: Birkaç gündür aykırı gidiyor, altılıdan atılması mukadder gibi görünüyor

Ahmet Hakan'ın yazısında Ali Babacan ile ilgili kullandığı ifadeler şöyle:

"ALİ Babacan, birkaç gündür aykırı aykırı gidiyor.

Önce Kılıçdaroğlu’nun “Suriyelileri iktidara geldiğim ilk gün göndereceğim” açıklamasına karşı...

“Gönderemezsiniz efendim. Palavra bu” türünden sözler söyledi.

CHP’liler başladılar homurdanmaya.

“Oyunun ölçüsüne bakmadan ne diyor bu?” falan diyerek.

Sonra?

İttifaka ters düşen açıklama yapan Ali Babacan ortalığı karıştırdı: Birkaç gündür aykırı gidiyor, altılıdan atılması mukadder gibi görünüyor

“Ergenekon’da, Balyoz’da herkes masum değil. FETÖ yargıladı diye masum mu diyeceğiz?” diye bir mesele attı ortaya Babacan.

Bu sefer de Ergenekon, Balyoz mağdurları çok da haklı olarak kaşlarını çattılar.

Böyle giderse...

Ali Babacan’ın altılıdan atılması mukadder gibi görünüyor.

Altılı, beşli olur mu? Beşli olunca “beşli çete” nitelemesi akla gelir mi? Bu nedenle Haydar Baş’ın oğlunu aralarına alıp yeniden altılı olurlar mı?

Sorular, sorular, sorular..."

Köşe yazısının tamamını okumak için tıklayınız. 

İttifaka ters düşen açıklama yapan Ali Babacan ortalığı karıştırdı: Birkaç gündür aykırı gidiyor, altılıdan atılması mukadder gibi görünüyor

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT