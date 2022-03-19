İttifaka ters düşen açıklama yapan Ali Babacan ortalığı karıştırdı: "Birkaç gündür aykırı gidiyor, altılıdan atılması mukadder gibi görünüyor"

AK Parti'den ayrıldıktan sonra Demokrasi ve Atılım Partisi'ni kurarak yeniden siyasete atılan Ali Babacan son günlerde yaptığı açıklamalarla içinde bulunduğu ittifak tarafından eleştirilmeye başlandı. Özellikle Ergenekon ve Balyoz davalarının yanı sıra Suriyelilerin ülkelerine gönderilmesine ilişkin olarak içinde bulunduğu ittifaka karşıt açıklamalar yapan Babacan, tartışma yarattı. Babacan'ın açıklamalarının ardından durumu, köşe yazısında değerlendiren Hürriyet yazarı Ahmet Hakan çarpıcı ifadeler kullandı.

Ahmet Hakan'ın yazısında Ali Babacan ile ilgili kullandığı ifadeler şöyle:

"ALİ Babacan, birkaç gündür aykırı aykırı gidiyor.

Önce Kılıçdaroğlu’nun “Suriyelileri iktidara geldiğim ilk gün göndereceğim” açıklamasına karşı...

“Gönderemezsiniz efendim. Palavra bu” türünden sözler söyledi.

CHP’liler başladılar homurdanmaya.

“Oyunun ölçüsüne bakmadan ne diyor bu?” falan diyerek.

Sonra?

“Ergenekon’da, Balyoz’da herkes masum değil. FETÖ yargıladı diye masum mu diyeceğiz?” diye bir mesele attı ortaya Babacan.

Bu sefer de Ergenekon, Balyoz mağdurları çok da haklı olarak kaşlarını çattılar.

Böyle giderse...

Ali Babacan’ın altılıdan atılması mukadder gibi görünüyor.

Altılı, beşli olur mu? Beşli olunca “beşli çete” nitelemesi akla gelir mi? Bu nedenle Haydar Baş’ın oğlunu aralarına alıp yeniden altılı olurlar mı?

Sorular, sorular, sorular..."

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