Ittıla ne demek, TDK'ya göre Ittıla kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ittıla ne demek? Ittıla TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ıttıla kelimesi. Peki ıttıla ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ıttıla nedir, ıttıla kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Ittıla kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Ittıla kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ITTILA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ittıla kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Ittıla kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre ıttıla kelimesi anlamı şu şekildedir:

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