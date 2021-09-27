27 Eylül 2021 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Coronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Ittıla ne demek, TDK'ya göre Ittıla kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yurt eleştirilerine yanıt: Parkta yatanlar öğrenci değil!Denizlispor - Samsunspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linkiTrabzonspor - Alanyaspor maçı canlı izle | Beinsports 1 canlı yayın izle linkiKasımpaşa - Konyaspor maçı canlı izle | Beinsports 2 canlı yayın izle linkiParis Anlaşması nedir? Türkiye, Paris İklim Anlaşmasını imzaladı mı?Mukimlik ne demek, TDK'ya göre Mukimlik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Paris Anlaşması'nı onaylama kararı aldıkMahkemeye zorla getirilecek! Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda, Camdaki Kız gibi dizilerin yaratıcısı Gülseren Budayıcıoğlu'nu şaşırtan gelişme!
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Ittıla ne demek, TDK'ya göre Ittıla kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ittıla ne demek, TDK'ya göre Ittıla kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ittıla kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Ittıla ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ittıla nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Ittıla kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Ittıla ne demek, TDK'ya göre Ittıla kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ittıla ne demek? Ittıla TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ıttıla kelimesi. Peki ıttıla ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ıttıla nedir, ıttıla kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Ittıla kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Ittıla kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

ITTILA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ittıla kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Ittıla kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre ıttıla kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bilgi edinme

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT