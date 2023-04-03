İtto Tsukuta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İtto Tsukuta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İtto Tsukuta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İtto Tsukuta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İtto Tsukuta 13 Ekim 2004 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 營田 一燈 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İtto Tsukuta Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Albirex Niigata U18 futbol takımında oynamaktadır. Albirex Niigata U18 takımına - tarihinde katılmıştır. İtto Tsukuta'nin Albirex Niigata U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İtto Tsukuta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İtto Tsukuta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İtto Tsukuta şuan Albirex Niigata U18 takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.
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