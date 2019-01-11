İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları madalyaları topladı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Geliştirme Vakfı Okulları, Liseler Arası Yüzme Şampiyonasında 32 madalya birden kazandı. Erkek takımı İzmir birincisi, kız takımı İzmir üçüncüsü oldu.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Liseler Arası Yüzme İl Birinciliği Yarışmasına, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Geliştirme Vakfı İzmir Okulları damgasını vurdu. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen İzmir Liseler Arası Yüzme İl Birinciliği Yarışması'na İzmir'den 37 okul katıldı. Ferdi ve takım halinde yarışan öğrenciler, altın madalyayı kazanabilmek için mücadele etti. İki gün süren ve büyük heyecana sahne olan yarışlardan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Geliştirme Vakfı İzmir Okulları Anadolu Lisesi zaferle döndü. Bireysel olarak 12'si altın, 4'ü gümüş ve 16'sı bronz olmak üzere toplamda 32 madalya kazanan İTÜ'lü öğrencilerden erkek takımı İzmir birincisi, kız takımı ise İzmir üçüncüsü oldu. Erkek takımı aldığı başarılı derece ile birinci basamağı geçerek Okullar Arası Dünya Liseler Şampiyonası (ISF) yolunda yarı finale gitmeye hak kazandı. İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okulları Beden Eğitimi Bölüm Başkanı Tolga Bakioğlu, öğrencilerini kazandıkları başarıdan dolayı tebrik ettiklerini ifade ederek, "Büyük bir mücadele sergileyerek, güzel bir başarının altına imza attılar. Şimdi asıl hedefimiz Türkiye şampiyonasından madalya ile dönmek" dedi.

Kaynak: İHA