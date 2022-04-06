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İTÜ öğrencisi Hamit Egemen bulundu mu? Öldü mü? Nasıl öldü? Kimdir, kaç yaşında?

Müge Anlı'da aranan İTÜ öğrencisi Hamit Egemen hakkında İTÜ öğrencisi Hamit Egemen bulundu mu? Öldü mü? Nasıl öldü? Kimdir, kaç yaşında? soruları merak konusu oldu. İşte detaylar...

İTÜ öğrencisi Hamit Egemen bulundu mu? Öldü mü? Nasıl öldü? Kimdir, kaç yaşında?

Günlerdir polis ve Müge Anlı ekiplerinin aradığı İTÜ öğrencisi Hamit Egemen hakkında bulunup bulunmadığına dair sorular araştırılıyor. En son kamera kayıtlarında ormana hızlı bir şekilde gittiği görülen İTÜ öğrencisi Hamit Egemen bulundu mu? Öldü mü? Nasıl öldü? Kimdir, kaç yaşında? İşte, Hamit Egemen hakkında tüm bilgiler...

İTÜ öğrencisi Hamit Egemen bulundu mu? Öldü mü? Nasıl öldü? Kimdir, kaç yaşında?

İTÜ ÖĞRENCİSİ HAMİT EGEMEN BULUNDU MU? ÖLDÜ MÜ? NASIL ÖLDÜ? KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Hamit Egemen 2002 yılında dünyaya gelmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde eğitim görmekte olan ve 1 Nisan 2022 tarihinden beri kendisinden haber alınamayan Egemen için, ailesinin polise ve Müge anlı ekibine kayıp ihbarı yapmasının ardından arama çalışmaları başlatıldı. 

Polis ekiplerinin gencin kaldığı KYK yurdundaki kamera kayıtlarını incelemesi sonucu Yurtta dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Kayıtların ayrıntısında, Egemen'in yurda girdikten yarım saat sonra omzunda çantayla yurt yakınlarındaki ormanlık alana hızlıca gittiği görüldü. Kayıp gencin bulunması için polislerin yanı sıra AFAD ekipleri ve arama kurtarma köpekleriyle çalışma yürütüldü. Ekiplerce ormanda yerde yatan bedenine rastlanan Egemen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İTÜ öğrencisi Hamit Egemen bulundu mu? Öldü mü? Nasıl öldü? Kimdir, kaç yaşında?

{TITLE_STRIP}Müge Anlı bile onu arıyordu! Kayıp olan İTÜ öğrencisi Hamit Egemen'in cansız bedenine ulaşıldı! Kayıtlardaki ayrıntı şaşkına çevirdi!

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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