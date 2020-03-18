İTÜ'den koronavirüs için dev adım: 90 dakikada virüsü tespit edebilecekler

Tüm dünyanın korkulu rüyası haline gelen yeni tip koronavirüs COVID19 salgını sonrasında, medikal geliştirmeler yapan şirketlerin birçoğu rotalarını koronavirüse doğru çevirmişlerdi.İTÜ ARI Teknokent firması Bioeksen, HSGM Viroloji Laboratuvarı ile koronavirüs tanısını 90 dakika gibi kısa bir sürede koyabilen patojen kiti geliştirdi.

Seri üretimine başlanan kitin, koronavirüsle mücadelede sağlık personelinin elini güçlendirmesi bekleniyor. Bioeksen Kurucusu Canan Zöhre Ketre Kolukırık, "Koronavirüs salgını ortaya çıktığında, iş birliği içerisinde olan HSGM ve Bioeksen, DSÖ rehberliğinde hızlı bir aksiyon alarak, 2 hafta gibi kısa bir süre içerisinde salgına yol açan korona virüsün tespiti ile ilgili bir kit geliştirdi ve Bioeksen bu kitin üretimine geçti" açıklamasında bulundu.

Kolukırık, Marmara Üniversitesi Biyoloji Bölümü'ndeki lisans eğitiminin ardından, İTÜ Çevre Biyoteknolojisi Bölümü'nde yüksek lisans yaptığını ifade ederek, "İTÜ Çevre Biyoteknolojisi Bölümü'nde devam eden doktora eğitimimde tez aşamasındayım. Akademik çalışmalarım sırasında edindiğim bilgi ve tecrübeyi inovatif ürünlere dönüştürme isteğimle Bioeksen firmasını kurdum." bilgilerini verdi.

2 HAFTA GİBİ BİR SÜREDE KİTİN ÜRETİMİNE GEÇİLDİ

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne (HSGM) bağlı il halk sağlığı merkez laboratuvarlarının, 2019 yılından bu yana, Türkiye'de dolaşımda olan 24 farklı viral etkenin moleküler tanı çalışmalarını, Bioeksen'in ürettiğimi sistemler ile yürüttüğünü belirten Kolukırık, şöyle konuştu: "Bioeksen personeli, Dünya Sağlık Örgütü ile yapılan bir hizmet anlaşması kapsamında, halk sağlığını tehdit eden viral etkenlerin Türkiye'de taranması kapsamında aktif bir rol oynamaya başladı. Koronavirüs salgını ortaya çıktığında, zaten iş birliği içerisinde olan HSGM ve Bioeksen, DSÖ rehberliğinde hızlı bir aksiyon alarak, 2 hafta gibi kısa bir süre içerisinde salgına yol açan koronavirüsün (SARS-CoV-2) tespiti ile ilgili bir kit geliştirdi ve Bioeksen bu kitin üretimine geçti."

DÜNYADAKİ DİĞER MUADİLLERİNDEN FARKLI

Testin en büyük özelliğinin 90 dakikada tamamlanması olduğunu aktaran Zöhre Ketre Kolukırık, "Geliştirdiğimiz kitin dünyadaki diğer muadillerinden farkı, virüsün kesin tanısında klinik olarak doğru sonuçları yaklaşık 90 dakika gibi kısa bir sürede vermesidir. Bioeksen'in tespit sistemleri SARS-CoV-2'nin (salgın koronavirüsü) negatif olduğu durumlarda, hastalığa neden olabilecek diğer 24 viral etken tipinin taranmasını sağlayarak, hastalığın nedeninin ortaya konmasında büyük bir avantaj sağlamaktadır. Geliştirilen ürünün WHO acil durum listesine girmesi söz konusudur, ilgili süreç halen devam etmektedir." ifadelerini kullandı.