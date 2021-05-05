İTÜ'lü akademisyen Cemile Tiftik'in Gürcüler için söylediği ırkçı söylem tepki aldı!

Uzaktan eğitim döneminde canlı derse katılan Gürcü bir öğrenciyle tartışman Tiftik, "Sen 2 yıllıksın, ben 40 yıllığım. Kaldı ki Gürcülerin ne kadar kaba olduğunu bilirim. Kabalaşma, dikkatli ol!" ifadelerini kullandı.

Dersteki diğer öğrenciler tarafından Tiftik'in üslubunun yanlış olduğunu söylendi ve sözlere tepki gösterdi.

Öğrencilerin Tiftik'in ırkçı söylemlerinden rahatsız olarak ders kaydını Twitter'a yüklemesi üzerine çok sayıda kişi tepki gösterirken İTÜ'lü öğrencilerden oluşan İTÜ Dayanışması, sosyal medya hesabından videoyu paylaşarak ''Okulumuz akademisyeni Cemile Tiftik'in bir sıra arkadaşımızı etnik kimliği üzerinden ayrıştıracak ve aşağılayacak şekilde konuşması kesinlikle kabul edilebilir bir durum değildir. Üniversitemizde kin ve nefrete yöneltici bu çirkin üslubu istemiyoruz!'' ifadelerine yer verdi.

Tiftik, kendisine gelen tepkiler üzerine özür dilemek yerine kendini savundu. Tiftik, "Herkes haddini bilmeli. Burada, kendi vatanımızda, biz kibar kibar konuşurken bizi böyle tersleye tersleye kimsenin konuşma hakkı yok" diye konuştu.