İTÜ’lü öğrenciler kep fırlattı

İstanbul Teknik Üniversitesi Geliştirme Vakfı İzmir Okulları 4. Sınıf öğrencileri, düzenlenen geçiş töreni ile ortaokula, 8. sınıf öğrencileri ise liseye uğurlandı.

Çift diploma ve çift yabancı dil eğitiminin yanı sıra, uluslararası değişim programları ile geleceğin başarılı bireylerini yetiştirerek hayata hazırlamayı hedefleyen, 246 yıllık İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) çatısı altında eğitim-öğretim vermeye devam eden İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okulları'nda mezuniyet heyecanı vardı. İlkokuldaki 4 yıllık eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, ortaokula uğurlandı.

Törende öğrencilere asla pes etmemelerini öğütleyen İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okulları Genel Müdürü ve Kurucu Temsilcisi Esra Sandalcı Adam, "Öğrenmeye, sorgulamaya, üretmeye devam edin. Ne olursa olsun keşfetmekten asla vazgeçmeyin. Keşfettiğiniz her şeyin sonunda bunları yapmaya ilk başladığınız yer olan İTÜ'yü asla unutmayın. Arkanızda başarılarınızı izleyen bizler, önümüzde yolumuzu aydınlatan Atatürk'ün ilk ve devrimleri var. Bu yolda cesaret ve inançla yürüyünüz. İTÜ'lü olmanın değerini her daim yaşayın ve yaşatın" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından bir üst kademeye geçiş yapan öğrenciler, alt sınıftaki öğrencilere bayrak ve flamalarını devretti. Öğrencilerin anı ve geçiş belgelerinin takdim edilmesi ve dereceye giren ortaokul öğrencilerine hediyelerinin verilmesi ile devam eden tören sonunda İTÜ'lü öğrenciler kep fırlatarak bir sonraki kademeye geçiş yapmalarını kutladı.

Okul kampüsünde düzenlenen törene ayrıca; Gaziemir Kaymakamı Yaşar Dönmez, İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Sandalcı, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Kaynak: İHA