İtumeleng Khune kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İtumeleng Khune Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İtumeleng Khune adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İtumeleng Khune Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İtumeleng Khune 20 Haziran 1987 tarihinde Ventersdorp, North West şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Itumeleng Isaac Khune şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İtumeleng Khune Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İtumeleng Khune, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kaizer Chiefs futbol takımında oynamaktadır. Kaizer Chiefs takımına 1 Temmuz 2004 tarihinde katılmıştır. İtumeleng Khune'nin Kaizer Chiefs ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İtumeleng Khune Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/itukhune32/

İtumeleng Khune Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İtumeleng Khune isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İtumeleng Khune Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İtumeleng Khune futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Kaizer Chiefs

İtumeleng Khune Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İtumeleng Khune şuan Kaizer Chiefs takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İtumeleng Khune Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kaizer Chiefs (1999-2004)

Güney Afrika takımında 16 numaralı formasıyla 11 Mart 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 91 maçta 0 gol atmıştır.

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