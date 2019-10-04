IU GreenMetric Çevreci Üniversiteler Ulusal Çalıştayı ZBEÜ’de başladı

GreenMetric (Yeşil Ölçüm) Dünya Çevreci Üniversiteler Platformu Çalıştayı, sürdürülebilir doğa ve çevre dostu politikaları ile dünyanın ve Türkiye'nin en yeşil ve çevreci kampüslerinden birine sahip olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin ev sahipliğinde başladı.

Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan, 2 gün sürecek olan Çalıştaya, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü ve UI GreenMetric Türkiye Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Üniversitemiz Rektör Yardımcıları, Türkiye'deki çevreci üniversitelerin akademisyenleri, idari personel, araştırmacılar, öğrenciler katıldı. UI GreenMetric Uzman Üyeleri Prof. Dr. Gunawan Tjahjono, Prof. Dr. Tommy Ilyas ise çalıştaya telekonferans yoluyla konuşmacı olarak katılacak.

Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Çufalı çevre bilinci, yeşil kampüsler oluşturma ve çevreci politikaların sürdürülebilir kılınmasını, önde gelen bir misyon olarak üstlenen Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak Dünyanın en prestijli uluslararası çevre ve sürdürülebilirlik platformlarından GreenMetric'in Türkiye Çalıştayı'na ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirttiği konuşmasında, katılımcı üniversite temsilcilerine kendilerini Zonguldak'ta ve üniversitede ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Rektör Mustafa Çufalı, tüm dünyadan saygın üniversitelerin katıldığı, uluslararasılaşmayı teşvik eden, dünyadaki bütün yükseköğretim kurumlarının katılımına açık olan bir platform olan GreenMetric'in faaliyetlerinin insanlık adına geleceğe daha temiz ve yaşanılabilir bir yaşam alanı bırakılması yönündeki telkinleri ve motivasyonu, çevre bilinci ve doğanın korunması yönünde oluşturduğu küresel farkındalık ile çok önemli olduğunu vurguladı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin çevreye duyarlılığı ve çevreye saygı konusunda hem küresel hem de ulusal farkındalık oluşturmaya çalıştığını kaydeden Prof. Dr. Çufalı, "Bu konudaki başarısını sürdürülebilir kılmaya devam etmek ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin dünya sıralamasındaki yerini daha yükseklere taşıyabilmek için sıfır atık öncelikli önemli çevre projeleri üretip bunları hayata geçirerek gerek ilimiz gerek bölge genelinde çevre bilincinin gelişmesine de katkı sağlamaya ve farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz. Doğaya saygılı ve çevre dostu bir eğitim kurumu olduğumuzun göstergesi olan bu çalıştayın, gelecek için daha yeşil, temiz ve yaşanılabilir bir dünya bırakmasına kaynak oluşturmasını temenni ediyor, konuklarımızı şehrimizde ve üniversitemizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyor ve tüm konuklarımıza bir kez daha hoş geldiniz diyorum " diye konuştu.

Çalıştay Koordinatörü, Üniversitemiz Çevre Mühendisliği Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Yılmaz Yıldırım ise konuşmasında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin çevreci politikaları, çevreye duyarlı alt yapı çalışmaları, sıfır atık bağlamında yürütülen geri dönüşüm programları, ağaçlandırma faaliyetleri, enerji uygulamaları, su ve enerji kaynaklarının tasarrufu, çevresel eğitim faaliyetleri, Ar-Ge çalışmaları, kampüslere ulaşım, yeşil kampüs uygulamaları, GreenMetric standartlarına uyum sağlamaya yönelik gerçekleştirilen sürdürülebilirlik faaliyetlerini ve elde edilen sonuçları, son olarak da GreenMetric platformunu tanıtıcı bilgileri katılımcılarla paylaştı. Çalıştay, konuşmaların ardından Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler ve Kalite Koordinatörü Öğr. Gör. Dinçer Biçer ve Prof. Dr. Yıldırım'ın yönettiği, sürdürülebilir çevre politikalarına ilişkin soru-cevap oturumu ile devam etti.

4-5 Ekim tarihleri arasında Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde 2 gün boyunca devam edecek olan IU GreenMetric Çevreci Üniversiteler Ulusal Çalıştayı, Türkiye'deki çok sayıda üniversiteden gelen akademisyenler ve uzman kişilerce üniversiteler düzeyinde çevre koruma politikalarını tartışılacağı oturumlar ile devam edecek.

Kaynak: İHA