IUC Başkanlığına Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Aslan seçildi

Uluslararası Üniversiteler Konseyi (IUC) Yönetim Kurulu Başkanlığına Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Muhammed Hasan Aslan seçildi.

IUC Genel Kurulu, Çevre Bakanlığı İlbank Sosyal Tesisleri'nde 29 ülkeden üniversite rektörleri ve genel kurul üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Genel kurulda konseyin icra, yönetim, akademi, bilim ve denetim kurullarına başkan ve yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapıldı. Toplantıda konuşan IUC Konseyi Kurucu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu, felsefesi insan odaklı olan yüksek öğretimin dini, dili, cinsiyeti, ırkı ve milleti ne olursa olsun herkesin insanlık ailesinde yaşadığını ve dünyanın ortak paydaşımız olduğunun asla unutulmaması gerektiğini söyledi.

Toplantıda yönetim kurulu başkanlığına Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, başkanvekilliğine YÖK Üyesi Prof. Dr. Mahmut Doğru, genel sekreterliğe YÖK Üyesi Prof. Dr. İrfan Aslan ve genel koordinatörlüğe Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başdanışmanı Prof. Dr. Uğur Çevik seçildi. Akademik Kurul Başkanlığına Irak Erbil Politeknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kawa Seherwani, Denetim Kurulu Başkanlığına Afganistan Kabil Politeknik Üniversitesinin eski Rektörü Ezatullah Amed seçildi.

Yeni kurulların seçiminden sonra Kurucu Başkan Orhan Hikmet Azizoğlu başkanlığındaki kurul başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel kurul üyeleri, resmi tören için Anıtkabir'e geçti. Atatürk'ün mozolesine çelenk koyan Azizoğlu, Anıtkabir Şeref Defteri'ni de imzaladı. Heyete Cumhuriyet Müzesi gezdirildi.

Kaynak: İHA