İulian Bejan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İulian Bejan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İulian Bejan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İulian Bejan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İulian Bejan 4 Mart 2004 tarihinde Chişinău şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Moldova,Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İulian Bejan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Easy Progress yapmaktadır. İulian Bejan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zimbru Chisinau futbol takımında oynamaktadır. FC Zimbru Chisinau takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. İulian Bejan'nin FC Zimbru Chisinau ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İulian Bejan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_bejaniulian_/

İulian Bejan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İulian Bejan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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İulian Bejan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İulian Bejan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Zimbru Chisinau

11 Mart 2022 yılında Siena U19

1 Ağustos 2022 yılında Zimbru Chisinau

İulian Bejan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İulian Bejan şuan FC Zimbru Chisinau takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İulian Bejan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Academia Zimbru Chisinau

Moldova U20 takımında 9 numaralı formasıyla 1 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U19 takımında 7 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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