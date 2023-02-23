İulian Cristea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İulian Cristea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İulian Cristea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İulian Cristea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İulian Cristea 17 Temmuz 1994 tarihinde Mediaş şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Iulian Lucian Cristea şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İulian Cristea Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. İulian Cristea, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCSB futbol takımında oynamaktadır. FCSB takımına 25 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. İulian Cristea'nin FCSB ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İulian Cristea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İulian Cristea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İulian Cristea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İulian Cristea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Gaz Metan

1 Şubat 2014 yılında Metalurg. Cugir

30 Haziran 2014 yılında Gaz Metan

25 Şubat 2019 yılında FCSB

İulian Cristea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İulian Cristea şuan FCSB takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İulian Cristea Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gaz Metan (-2013)

Romanya takımında 3 numaralı formasıyla 10 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U21 takımında 2 numaralı formasıyla 8 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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