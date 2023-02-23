İulian Rosu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İulian Rosu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İulian Rosu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İulian Rosu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İulian Rosu 30 Mayıs 1994 tarihinde Ploiești şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Iulian Roșu şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İulian Rosu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. İulian Rosu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dinamo 1948 futbol takımında oynamaktadır. FC Dinamo 1948 takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. İulian Rosu'nin FC Dinamo 1948 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İulian Rosu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İulian Rosu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İulian Rosu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İulian Rosu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Steaua Bucarest

21 Ağustos 2013 yılında FC Clinceni

30 Haziran 2014 yılında Steaua Bucarest

22 Temmuz 2014 yılında Rapid Bukarest

1 Mart 2015 yılında Astra Giurgiu

25 Temmuz 2016 yılında ACS Poli

16 Şubat 2017 yılında Olimpia SM

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2018 yılında Metaloglobus

20 Temmuz 2018 yılında ACSM Poli Iasi

28 Ocak 2019 yılında Daco-Getica

1 Ağustos 2019 yılında Sportul Snagov

13 Ocak 2020 yılında SCM Gloria Buzau

20 Temmuz 2021 yılında FC Brasov-SR

8 Aralık 2021 yılında Kulüpsüz

1 Nisan 2022 yılında Metaloglobus

2 Ağustos 2022 yılında FC Dinamo

İulian Rosu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İulian Rosu şuan FC Dinamo 1948 takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

İulian Rosu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U19 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U17 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.