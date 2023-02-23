İulian Rosu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İulian Rosu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İulian Rosu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İulian Rosu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
İulian Rosu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İulian Rosu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İulian Rosu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İulian Rosu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İulian Rosu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İulian Rosu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İulian Rosu 30 Mayıs 1994 tarihinde Ploiești şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Iulian Roșu şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İulian Rosu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. İulian Rosu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dinamo 1948 futbol takımında oynamaktadır. FC Dinamo 1948 takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. İulian Rosu'nin FC Dinamo 1948 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İulian Rosu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İulian Rosu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

İulian Rosu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İulian Rosu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Steaua Bucarest

21 Ağustos 2013 yılında FC Clinceni

30 Haziran 2014 yılında Steaua Bucarest

22 Temmuz 2014 yılında Rapid Bukarest

1 Mart 2015 yılında Astra Giurgiu

25 Temmuz 2016 yılında ACS Poli

16 Şubat 2017 yılında Olimpia SM

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2018 yılında Metaloglobus

20 Temmuz 2018 yılında ACSM Poli Iasi

28 Ocak 2019 yılında Daco-Getica

1 Ağustos 2019 yılında Sportul Snagov

13 Ocak 2020 yılında SCM Gloria Buzau

20 Temmuz 2021 yılında FC Brasov-SR

8 Aralık 2021 yılında Kulüpsüz

1 Nisan 2022 yılında Metaloglobus

2 Ağustos 2022 yılında FC Dinamo

İulian Rosu kimdir

İulian Rosu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İulian Rosu şuan FC Dinamo 1948 takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

İulian Rosu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Romanya U19 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U17 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İulian Rosu nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Son Haberler
Peter Gal Andrezly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Gal Andrezly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Peter Gal Andrezly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Gal Andrezly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ariel Mosor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ariel Mosor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ariel Mosor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ariel Mosor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andrei Gheralia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei Gheralia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andrei Gheralia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei Gheralia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bartlomiej Jelonek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartlomiej Jelonek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bartlomiej Jelonek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartlomiej Jelonek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Çok Okunanlar
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 ülkenin büyükelçisi değişti, bazı büyükelçiler merkeze çekildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 ülkenin büyükelçisi değişti, bazı büyükelçiler merkeze çekildi
Meteoroloji'den uyarı üzerine uyarı: O bölgeleri karla karışık yağmur, kar yağışı ve yağmur vuracak!
Meteoroloji'den uyarı üzerine uyarı: O bölgeleri karla karışık yağmur, kar yağışı ve yağmur vuracak!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi