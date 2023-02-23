İulian Stefan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İulian Stefan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İulian Stefan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İulian Stefan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İulian Stefan 1 Haziran 2001 tarihinde Bucharest şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Iulian Cristian Ștefan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İulian Stefan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İulian Stefan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unirea Constanta futbol takımında oynamaktadır. Unirea Constanta takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İulian Stefan'nin Unirea Constanta ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İulian Stefan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İulian Stefan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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İulian Stefan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İulian Stefan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Şubat 2021 yılında Clinceni II

20 Ocak 2022 yılında Ac. Clinceni

1 Temmuz 2022 yılında U. Constanta

İulian Stefan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İulian Stefan şuan Unirea Constanta takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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