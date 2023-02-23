İulian Zamfir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İulian Zamfir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İulian Zamfir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İulian Zamfir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İulian Zamfir 2 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İulian Zamfir Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rodman Soccer yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Chindia Targoviste futbol takımında oynamaktadır. AFC Chindia Targoviste takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İulian Zamfir'nin AFC Chindia Targoviste ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İulian Zamfir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İulian Zamfir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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İulian Zamfir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İulian Zamfir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Chindia

İulian Zamfir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İulian Zamfir şuan AFC Chindia Targoviste takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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