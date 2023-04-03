İuri Moreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İuri Moreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İuri Moreira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İuri Moreira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İuri Moreira 24 Mart 2004 tarihinde Amadora şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Iuri Alexandre da Silva Moreira şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İuri Moreira Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MRP.POSITIONUMBER yapmaktadır. İuri Moreira, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SL Benfica A23 futbol takımında oynamaktadır. SL Benfica A23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İuri Moreira'nin SL Benfica A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
İuri Moreira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İuri Moreira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2013 yılında Benfica Altyapı
1 Temmuz 2017 yılında Benfica Sub-15
1 Temmuz 2019 yılında Benfica U17
1 Temmuz 2021 yılında Benfica U19
1 Temmuz 2022 yılında Benfica A23
İuri Moreira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İuri Moreira şuan SL Benfica A23 takımında oynamakta ve 95 numaralı formayı giymektedir.
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