İuri Tabatadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İuri Tabatadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İuri Tabatadze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İuri Tabatadze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İuri Tabatadze 29 Kasım 1999 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da იური ტაბატაძე şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İuri Tabatadze Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İuri Tabatadze, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Saburtalo futbol takımında oynamaktadır. FC Saburtalo takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. İuri Tabatadze'nin FC Saburtalo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İuri Tabatadze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İuri Tabatadze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İuri Tabatadze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İuri Tabatadze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Saburtalo

İuri Tabatadze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İuri Tabatadze şuan FC Saburtalo takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

İuri Tabatadze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U21 takımında 6 numaralı formasıyla 15 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U20 takımında 15 numaralı formasıyla 16 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.