İurie İovu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İurie İovu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İurie İovu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İurie İovu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İurie İovu 6 Temmuz 2002 tarihinde Chisinau şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Moldova,Romanya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İurie İovu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PURE yapmaktadır. İurie İovu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Istra 1961 futbol takımında oynamaktadır. NK Istra 1961 takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İurie İovu'nin NK Istra 1961 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İurie İovu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/iurie_02/

İurie İovu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İurie İovu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İurie İovu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İurie İovu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Cagliari U17

1 Temmuz 2019 yılında Cagliari U19

30 Ağu 2022 yılında Venezia

31 Ağu 2022 yılında NK Istra

30 Ocak 2023 yılında Venezia

31 Ocak 2023 yılında NK Istra

İurie İovu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İurie İovu şuan NK Istra 1961 takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

İurie İovu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Moldova takımında 14 numaralı formasıyla 15 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U21 takımında 4 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Moldova U17 takımında 21 numaralı formasıyla 25 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.