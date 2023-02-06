İury Castilho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İury Castilho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İury Castilho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İury Castilho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İury Castilho 6 Eylül 1995 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Iury Lirio Freitas de Castilho şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İury Castilho Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İury Castilho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cuiabá Esporte Clube (MT) futbol takımında oynamaktadır. Cuiabá Esporte Clube (MT) takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İury Castilho'nin Cuiabá Esporte Clube (MT) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İury Castilho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/iurylirio95/

Haberin Devamı

İury Castilho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İury Castilho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

İury Castilho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İury Castilho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2017 yılında Zorya Luhansk

2 Temmuz 2018 yılında Al-Nasr SC

18 Ocak 2019 yılında Al-Fayha

30 Haziran 2019 yılında Al-Nasr SC

17 Temmuz 2019 yılında Portimonense

3 Şubat 2020 yılında Reno. Yamaguchi

31 Aralık 2020 yılında Portimonense

1 Mart 2021 yılında CSA

31 Aralık 2021 yılında Portimonense

1 Ocak 2022 yılında Ceará SC

31 Aralık 2022 yılında Portimonense

6 Ocak 2023 yılında Cuiabá-MT

İury Castilho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İury Castilho şuan Cuiabá Esporte Clube (MT) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.