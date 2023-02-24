İury De Carvalho Lima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İury De Carvalho Lima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İury De Carvalho Lima adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İury De Carvalho Lima Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İury De Carvalho Lima 15 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İury De Carvalho Lima Defans mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Grupo Triumf yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Alfa Modriča futbol takımında oynamaktadır. FK Alfa Modriča takımına - tarihinde katılmıştır. İury De Carvalho Lima'nin FK Alfa Modriča ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İury De Carvalho Lima Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İury De Carvalho Lima isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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İury De Carvalho Lima Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İury De Carvalho Lima Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İury De Carvalho Lima şuan FK Alfa Modriča takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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