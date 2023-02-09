İury kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İury Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İury adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İury Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İury 20 Ağu 1992 tarihinde Tamandaré şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Iury de Oliveira Nascimento şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İury Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İury, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ituano Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Ituano Futebol Clube (SP) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İury'nin Ituano Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

İury Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İury isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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İury Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İury futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Nisan 2018 yılında Salgueiro

30 Ağu 2018 yılında Atlético-CE

31 Ağu 2018 yılında Avaí FC

16 Aralık 2018 yılında Atlético-CE

1 Ocak 2019 yılında Avaí FC

23 Aralık 2021 yılında EC Vitória

1 Ocak 2023 yılında Ituano

İury Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İury şuan Ituano Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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