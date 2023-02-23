İustin Grigore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İustin Grigore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İustin Grigore adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İustin Grigore Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İustin Grigore 9 Eylül 2004 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İustin Grigore Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sepsi OSK Sf. Gheorghe futbol takımında oynamaktadır. Sepsi OSK Sf. Gheorghe takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İustin Grigore'nin Sepsi OSK Sf. Gheorghe ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İustin Grigore Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İustin Grigore isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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İustin Grigore Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İustin Grigore futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Sepsi OSK

İustin Grigore Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İustin Grigore şuan Sepsi OSK Sf. Gheorghe takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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