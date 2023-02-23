İustin Neacsu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İustin Neacsu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İustin Neacsu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İustin Neacsu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İustin Neacsu 17 Ağustos 2004 tarihinde Iași şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Iustin Neacşu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İustin Neacsu Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IG Sports Management yapmaktadır. İustin Neacsu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minaur Baia Mare futbol takımında oynamaktadır. Minaur Baia Mare takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İustin Neacsu'nin Minaur Baia Mare ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İustin Neacsu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İustin Neacsu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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İustin Neacsu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İustin Neacsu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ağustos 2019 yılında Uni Cluj U19

7 Temmuz 2022 yılında Minaur

30 Haziran 2023 yılında Uni Cluj U19

İustin Neacsu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İustin Neacsu şuan Minaur Baia Mare takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İustin Neacsu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Comstar Vaslui ( - 2019)

Romanya U16 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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