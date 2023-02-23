İustin Popescu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İustin Popescu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İustin Popescu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İustin Popescu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İustin Popescu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İustin Popescu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İustin Popescu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İustin Popescu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İustin Popescu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İustin Popescu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İustin Popescu 1 Eylül 1993 tarihinde Craiova şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Iustin Alin Popescu şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İustin Popescu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini REOL Football Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Concordia Chiajna futbol takımında oynamaktadır. Concordia Chiajna takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İustin Popescu'nin Concordia Chiajna ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İustin Popescu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/iustin.popescu.7

İustin Popescu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İustin Popescu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

İustin Popescu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İustin Popescu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Temmuz 2014 yılında AFC Fortuna PC

1 Ocak 2015 yılında Dinamo II

1 Şubat 2015 yılında ACS Berceni

30 Haziran 2015 yılında Dinamo II

1 Temmuz 2015 yılında FC Dinamo

24 Ocak 2016 yılında Petrolul

30 Haziran 2016 yılında FC Dinamo

11 Ağustos 2016 yılında Tarlungeni

31 Aralık 2016 yılında FC Dinamo

5 Temmuz 2017 yılında Chindia

30 Haziran 2018 yılında FC Dinamo

1 Temmuz 2018 yılında Chindia

20 Ağustos 2020 yılında CS Mioveni

11 Ocak 2023 yılında Concordia

İustin Popescu kimdir

İustin Popescu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İustin Popescu şuan Concordia Chiajna takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

İustin Popescu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Romanya U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İustin Popescu nereli

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