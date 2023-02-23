İustin Raducan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İustin Raducan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İustin Raducan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İustin Raducan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İustin Raducan 20 Temmuz 2005 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Iustin Alexandru Răducan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İustin Raducan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSA Steaua futbol takımında oynamaktadır. CSA Steaua takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İustin Raducan'nin CSA Steaua ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İustin Raducan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İustin Raducan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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İustin Raducan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İustin Raducan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında CSA Steaua U19

30 Haziran 2022 yılında Sport Team U19

1 Temmuz 2022 yılında CSA Steaua

İustin Raducan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İustin Raducan şuan CSA Steaua takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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