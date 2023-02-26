İva Gelashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İva Gelashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İva Gelashvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İva Gelashvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İva Gelashvili 8 Nisan 2001 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Gürcistan,Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da ივა გელაშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İva Gelashvili Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EA Sport yapmaktadır. İva Gelashvili, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Saburtalo futbol takımında oynamaktadır. FC Saburtalo takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İva Gelashvili'nin FC Saburtalo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İva Gelashvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İva Gelashvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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İva Gelashvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İva Gelashvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Sparta Prag U19

1 Temmuz 2020 yılında Sparta Praha B

1 Temmuz 2022 yılında Dinamo Batumi

1 Ağustos 2022 yılında Sioni Bolnisi

31 Aralık 2022 yılında Dinamo Batumi

1 Ocak 2023 yılında Saburtalo

İva Gelashvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İva Gelashvili şuan FC Saburtalo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İva Gelashvili Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ABC Braník (2010-2011), FC Bohemians Praha 1905 (2011-2015), AC Sparta Praha (2015), FC Bohemians Praha 1905 (2016), AC Sparta Praha (2016-2020)

Gürcistan U21 takımında 3 numaralı formasıyla 13 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U19 takımında 3 numaralı formasıyla 14 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Gürcistan U17 takımında 3 numaralı formasıyla 28 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

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