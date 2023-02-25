İvan Abramchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Abramchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Abramchuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İvan Abramchuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İvan Abramchuk 13 Mart 1996 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Абрамчук Иван Сергеевич şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İvan Abramchuk Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Niva Dolbizno futbol takımında oynamaktadır. Niva Dolbizno takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. İvan Abramchuk'nin Niva Dolbizno ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İvan Abramchuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İvan Abramchuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2021 yılında Niva Dolbizno
İvan Abramchuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İvan Abramchuk şuan Niva Dolbizno takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
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