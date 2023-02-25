İvan Ageev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Ageev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Ageev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Ageev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Ageev 21 Nisan 2005 tarihinde Orsha şehrinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Агеев Иван Андреевич şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Ageev Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Energetik-BGU Minsk II futbol takımında oynamaktadır. Energetik-BGU Minsk II takımına 24 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Ageev'nin Energetik-BGU Minsk II ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Ageev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Ageev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İvan Ageev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Ageev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Temmuz 2022 yılında BGU Minsk II

İvan Ageev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Ageev şuan Energetik-BGU Minsk II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

İvan Ageev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U18 takımında 6 numaralı formasıyla 20 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U17 takımında 6 numaralı formasıyla 31 Ocak 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.