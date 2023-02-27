İvan Albanese kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Albanese Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Albanese adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Albanese Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Albanese 14 Temmuz 1998 tarihinde Luxemburg şehrinde doğmuştur. Lüksemburg,İtalya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Albanese Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Albanese, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UN Käerjeng 97 futbol takımında oynamaktadır. UN Käerjeng 97 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. İvan Albanese'nin UN Käerjeng 97 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvan Albanese Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Albanese isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İvan Albanese Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Albanese futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Differdange 03

10 Ocak 2018 yılında Hesperange

30 Haziran 2019 yılında Differdange 03

1 Temmuz 2019 yılında Hesperange

1 Temmuz 2020 yılında UN Käerjeng 97

İvan Albanese Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Albanese şuan UN Käerjeng 97 takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.