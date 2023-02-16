İvan Alejo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Alejo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvan Alejo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İvan Alejo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İvan Alejo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Alejo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Alejo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Alejo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Alejo 10 Şubat 1995 tarihinde Valladolid şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Iván Alejo Peralta şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Alejo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Alejo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cádiz CF futbol takımında oynamaktadır. Cádiz CF takımına 4 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. İvan Alejo'nin Cádiz CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İvan Alejo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ivanalejo7/

İvan Alejoboyu ve yaşı kaç

İvan Alejo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Alejo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İvan Alejo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Alejo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Atl. Madrid C

1 Temmuz 2014 yılında Atl. Madrid B

1 Temmuz 2015 yılında Villarreal CF B

19 Temmuz 2016 yılında Alcorcón

1 Temmuz 2017 yılında Eibar

26 Temmuz 2018 yılında Getafe

31 Ocak 2019 yılında Málaga CF

30 Haziran 2019 yılında Getafe

30 Ağu 2019 yılında Cádiz CF

21 Temmuz 2020 yılında Getafe

4 Ağu 2020 yılında Cádiz CF

İvan Alejo kimdir

İvan Alejo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Alejo şuan Cádiz CF takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CD Parquesol, Real Vallladolid (2003-2011)

İvan Alejo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U19 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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İvan Alejo nereli

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