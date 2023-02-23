İvan Andonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Andonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Andonov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Andonov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Andonov 27 Aralık 2003 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Иван Георгиев Андонов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Andonov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. İvan Andonov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Levski Sofia futbol takımında oynamaktadır. Levski Sofia takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. İvan Andonov'nin Levski Sofia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvan Andonov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Andonov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Andonov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Andonov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Levski Sofia

28 Ocak 2021 yılında Fiorentina U19

30 Haziran 2022 yılında Levski Sofia

İvan Andonov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Andonov şuan Levski Sofia takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İvan Andonov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Levski Sofia

Bulgaristan U19 takımında 1 numaralı formasıyla 5 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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