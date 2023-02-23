İvan Arsov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Arsov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Arsov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Arsov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Arsov 26 Eylül 2000 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Иван Георгиев Арсов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Arsov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini D&I Mavroagency yapmaktadır. İvan Arsov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Septemvri Sofia futbol takımında oynamaktadır. Septemvri Sofia takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. İvan Arsov'nin Septemvri Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Arsov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Arsov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Arsov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Arsov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Pirin Razlog

1 Temmuz 2020 yılında Septemvri Sofia

İvan Arsov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Arsov şuan Septemvri Sofia takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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