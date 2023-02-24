İvan Avramov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Avramov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Avramov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Avramov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Avramov 3 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Иван Лазаров Аврамов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Avramov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Avramov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Borislav Parvomay futbol takımında oynamaktadır. Borislav Parvomay takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. İvan Avramov'nin Borislav Parvomay ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvan Avramov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Avramov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Avramov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Avramov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Septemvri Sofia

1 Ocak 2022 yılında CSKA 1948 II

1 Temmuz 2022 yılında Litex Lovech

1 Şubat 2023 yılında Borislav

İvan Avramov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Avramov şuan Borislav Parvomay takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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