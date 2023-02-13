İvan Azon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Azon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Azon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Azon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Azon 24 Aralık 2002 tarihinde Zaragoza şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Iván Azón Monzón şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Azon Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DV7 Management yapmaktadır. İvan Azon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Zaragoza futbol takımında oynamaktadır. Real Zaragoza takımına 2 Aralık 2020 tarihinde katılmıştır. İvan Azon'nin Real Zaragoza ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İvan Azon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İvan Azon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İvan Azon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Azon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2018 yılında El Olivar U19

1 Temmuz 2019 yılında Zaragoza Juv. A

2 Aralık 2020 yılında Real Zaragoza

İvan Azon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Azon şuan Real Zaragoza takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

İvan Azon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U21 takımında 18 numaralı formasıyla 7 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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